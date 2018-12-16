دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه علی رغم کاهش نرخ ارز، قیمت مایحتاج ضروری مردم همچنان سیر صعودی دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته که با نزدیک شدن به ایام عید، این مشکلات بیشتر می شود.

وی افزود: دولت مکلف است با کنترل تورم و گرانی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی آرامش را به خانه ها بازگرداند تا مردم بیش از این در تنگنا نباشند.

*با گفتار درمانی مشکلات مردم حل نمی‌شود

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با گفتاردرمانی مشکلات مردم حل نمی شود و دولت باید اقدامات جدی و عملی برای حل مشکلات مردم انجام دهد، تصریح کرد: ضرورت دارد حقوق تمامی کسانی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، افزایش یابد و کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید مانند کارکنان و بازنشستگان سایر صندوق ها از مزایایی برخوردار شوند و حقوقشان ارتقاء یابد.

محمدی با تأکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را جهت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان پرداخت کند.