  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

محمدی در تذکر شفاهی:

دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند

دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را جهت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه علی رغم کاهش نرخ ارز، قیمت مایحتاج ضروری مردم همچنان سیر صعودی دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته که با نزدیک شدن به ایام عید، این مشکلات بیشتر می شود.

وی افزود: دولت مکلف است با کنترل تورم و گرانی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی آرامش را به خانه ها بازگرداند تا مردم بیش از این در تنگنا نباشند.

*با گفتار درمانی مشکلات مردم حل نمی‌شود

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با گفتاردرمانی مشکلات مردم حل نمی شود و دولت باید  اقدامات جدی و عملی برای حل مشکلات مردم انجام دهد، تصریح کرد: ضرورت دارد حقوق تمامی کسانی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، افزایش یابد و کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید مانند کارکنان و بازنشستگان سایر صندوق ها از مزایایی برخوردار شوند و حقوقشان ارتقاء یابد.

محمدی با تأکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را جهت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان پرداخت کند.

کد مطلب 4486441
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار