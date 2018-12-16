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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

تپه پوستچی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در شیراز است

تپه پوستچی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در شیراز است

شیراز – رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز گفت: تپه پوستچی فرصت بسیار مناسب برای سرمایه گذاران بخش گردشگری در شیراز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وامور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، سولماز دهقانی در چهل و ششمین جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: با توجه به اهمیت این مجموعه‌ باستانی، می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران در شهر شیراز باشد.

وی افزود: فصل دوم کاووش‌های تپه‌ پوستچی در سال ۹۶ به پایان رسید و در شهریورماه فصل سوم کاووشها آغاز شده است.

رییس کمیسیون زیارت و گردشگری گفت: با ایجاد زمینه‌ی مناسب گردشگری در این مجموعه، موقعیت خوبی برای جذب گردشگران مهیا می‌شود.

وی با اشاره به دپوی زباله در این سایت و به وجود امدن منظره ای نامناسب گفت: با توجه به اهمیت این مجموعه باید مدیریت گردشگری، معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز از این مجموعه محافظت کند و موضوع تغییر کاربری را پیگیری کند.

دهقانی درباره وضعیت خرید اتوبوس‌های گردشگری نیز گفت: کارگروهی به منظور بررسی طرح مطالعاتی اتوبوسهای گردشگری در شهرداری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اداره گردشگری و زیارت شهرداری شیراز باهمکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک، این طرح مطالعاتی را با انتخاب مشاور اجرایی میکند.

رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ اداره‌ی گردشگری و زیارت شهرداری شیراز نیز در کمیسیون ارائه و بررسی شد.

وی همچنین بر تشکیل کارگروه تخصصی برگزاری مراسم بزرگداشت های مفاخر و مشاهیر شهر تاکید کرد و افزود: باید در برنامه‌های بزرگداشت مفاخر شیراز، بخش کودکان ویژه در نظر گرفته شده و نواوری در برنامه صورت گیرد.

کد مطلب 4486468

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