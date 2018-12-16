تپه پوستچی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در شیراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وامور بینالملل شورای اسلامی شهر شیراز، سولماز دهقانی در چهل و ششمین جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: با توجه به اهمیت این مجموعه باستانی، میتواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران در شهر شیراز باشد.
وی افزود: فصل دوم کاووشهای تپه پوستچی در سال ۹۶ به پایان رسید و در شهریورماه فصل سوم کاووشها آغاز شده است.
رییس کمیسیون زیارت و گردشگری گفت: با ایجاد زمینهی مناسب گردشگری در این مجموعه، موقعیت خوبی برای جذب گردشگران مهیا میشود.
وی با اشاره به دپوی زباله در این سایت و به وجود امدن منظره ای نامناسب گفت: با توجه به اهمیت این مجموعه باید مدیریت گردشگری، معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز از این مجموعه محافظت کند و موضوع تغییر کاربری را پیگیری کند.
دهقانی درباره وضعیت خرید اتوبوسهای گردشگری نیز گفت: کارگروهی به منظور بررسی طرح مطالعاتی اتوبوسهای گردشگری در شهرداری تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اداره گردشگری و زیارت شهرداری شیراز باهمکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک، این طرح مطالعاتی را با انتخاب مشاور اجرایی میکند.
رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ ادارهی گردشگری و زیارت شهرداری شیراز نیز در کمیسیون ارائه و بررسی شد.
وی همچنین بر تشکیل کارگروه تخصصی برگزاری مراسم بزرگداشت های مفاخر و مشاهیر شهر تاکید کرد و افزود: باید در برنامههای بزرگداشت مفاخر شیراز، بخش کودکان ویژه در نظر گرفته شده و نواوری در برنامه صورت گیرد.
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