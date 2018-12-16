تپه پوستچی بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در شیراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وامور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، سولماز دهقانی در چهل و ششمین جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: با توجه به اهمیت این مجموعه‌ باستانی، می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران در شهر شیراز باشد.

وی افزود: فصل دوم کاووش‌های تپه‌ پوستچی در سال ۹۶ به پایان رسید و در شهریورماه فصل سوم کاووشها آغاز شده است.

رییس کمیسیون زیارت و گردشگری گفت: با ایجاد زمینه‌ی مناسب گردشگری در این مجموعه، موقعیت خوبی برای جذب گردشگران مهیا می‌شود.

وی با اشاره به دپوی زباله در این سایت و به وجود امدن منظره ای نامناسب گفت: با توجه به اهمیت این مجموعه باید مدیریت گردشگری، معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز از این مجموعه محافظت کند و موضوع تغییر کاربری را پیگیری کند.

دهقانی درباره وضعیت خرید اتوبوس‌های گردشگری نیز گفت: کارگروهی به منظور بررسی طرح مطالعاتی اتوبوسهای گردشگری در شهرداری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اداره گردشگری و زیارت شهرداری شیراز باهمکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک، این طرح مطالعاتی را با انتخاب مشاور اجرایی میکند.

رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ اداره‌ی گردشگری و زیارت شهرداری شیراز نیز در کمیسیون ارائه و بررسی شد.

وی همچنین بر تشکیل کارگروه تخصصی برگزاری مراسم بزرگداشت های مفاخر و مشاهیر شهر تاکید کرد و افزود: باید در برنامه‌های بزرگداشت مفاخر شیراز، بخش کودکان ویژه در نظر گرفته شده و نواوری در برنامه صورت گیرد.