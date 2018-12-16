تامین اعتبار برای تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی پیش از ظهر یکشنبه در چهل و نهمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی مشترک با کمیته حمایت از بیماران خاص در اراک، اظهار داشت: پیگیری های لازم برای تامین منابع مالی به صورت وام از یکی از بانک های عامل استان برای ادامه تکمیل بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در دستور کار قرار دارد و استانداری نیز برای تحقق این موضوع به شدت پیگیر است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: خوشبختانه فعالان حوزه سلامت در استان مرکزی از جمله انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، به خوبی در این حوزه نقش خود را برای ارتقای سطح سلامت ایفا کرده‌اند.

فرخی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که کشور بر اثر بدعهدی ها و پیمان شکنی های برخی از کشورها نسبت به این نظام، دچار مشکلاتی شده، سازمان های مردم نهاد پا به پای مسئولان در گره گشایی و رفع مشکلات تعامل و همکاری مطلوبی دارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد و فعالان حوزه های مختلف به ویژه در حوزه سلامت در برخی مواقع حتی جلوتر از ارگان ها و دستگاه های دولتی حرکت می‌کنند و فعالیت دارند که جای قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت این نهاد های مردمی به خصوص در حوزه بیماران خاص فعالیت دارند، که برای رفع نیازهای این قشر از بیماران می‌توانند نقش موثر ایفا کرده و بار بزرگی را از دوش دولت بردارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بیان داشت: برخی از اعضای کارگروه موضوعی را در رابطه با بیماری های خاص و نگاه ویژه به این بیماران مطرح کردند؛ البته که از سوی دولت در کشور و به تبع آن استان مرکزی با همکاری و تعاملی که بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، سعی بر این است که حتما در تامین نیازهای بیماران خاص نگاه ویژه ای وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: در کارگروه هایی که تصمیمات مهم گرفته می شود، حتما مدیران حضور داشته باشند تا بتوانند با اختیاراتی که دارند حمایت کنند و مصوبات قابلیت اجرایی در این کارگروه ها به انجام برسد.

فرخی بیان داشت: کارگروه پسماند استان مرکزی حتما بایستی موضوع پسماندهای عفونی را که امروز توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز مطرح شده پیگیری کند چراکه این موضوع بسیار مهم است و بی توجهی به آن به سلامت مردم آسیب وارد می کند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه موضوع مجامع سلامت مطرح شده، تا پایان امسال حتما برنامه ریزی در رابطه با برگزاری مجمع سلامت استان خواهیم داشت و می طلبد فرمانداران نیز در خصوص برگزاری مجمع شهرستانی با گفتمان های تعیین شده اقدام کنند.