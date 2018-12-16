اجتماعی سازی سلامت به عنوان ضرورت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهر احمدی روز یکشنبه در چهل و نهمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی مشترک با کمیته حمایت از بیماران خاص در اراک، اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس جمهور و تفاهم نامه بین وزرای بهداشت و کشور، اجتماعی کردن سلامت با تشکیل کارگروه هایی در این خصوص آغاز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: موضوع اجتماعی شدن سلامت در جامعه و تشکیل پیام گذاران سلامت در ادارات و سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی پیگیری می‌شود.

طاهر احمدی خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوع دفن پسماندها در شهر اراک به خصوص پسماندهایی که به نوعی عفونی محسوب می‌شوند، مطالعه شود و یک کارگروه یا کمیته اختصاصی مامور شوند تا در این زمینه بررسی و گزارش های لازم را تهیه و به استانداری ارائه کنند.

وی در مورد تعیین منابع مالی برای تکمیل بیمارستان ولیعصر(عج) اراک اظهار داشت: در ارتباط با تامین منابع این بیمارستان یک بانک عامل پذیرفته ۵۰میلیارد تومان وام بدهد که تاکنون محقق نشده است. همچنین قرار شد که ۵۰میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت تامین شود که در حقیقت با ۱۰۰میلیارد تومان کار تکمیل بیمارستان را ادامه دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خواستار شد موضوع از سوی استانداری مرکزی پیگیری شود تا هرچه سریعتر این مبلغ وام تحقق پیدا کند تا خللی در ادامه ساخت بیمارستان ایجاد نشود.

وی بیان داشت: سه مرکز فوریت های پزشکی طی هفته گذشته در استان مرکزی به بهره برداری رسید. یک مرکز در آغداش، یک مرکز دستجان و یک مرکز هم در شهراب همراه با سه آمبولانس مجهز با هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد تومان که از منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی احداث و تجهیز شدند.