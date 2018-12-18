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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان خبر داد

ثبت ۸۸۰۰ شکایت مردمی از افزایش قیمتها در کرمان

ثبت ۸۸۰۰ شکایت مردمی از افزایش قیمتها در کرمان

کرمان - معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از ثبت هشت هزار و ۸۰۰ شکایت مردمی از گران فروشی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خواجویی عصر امرور در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در حال حاضر شاهد دو نوع ازایش قیمت هستیم نخست افزایش قیمت ناشی از نوسانات اقتصادی و دوم گران فروشی و سوء استفاده برخی از افراد، برای کنترل قیمتها نطارت جدی روی قیمت گذاری انجام می شود و از سوی دیگر با بازرسی های مداوم از اصناف با گران فروشان نیز برخورد می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری تا کنون هشت هزار و ۸۰۰ شکایت مردمی در یافت کرده ایم که این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته است و با افراد متخلف برخورد شده است.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده انبارهای احتکار کالاها مراتب را به دستگاههای ذی ربط اطلاع دهند تا با محتکران برخورد قانونی انجام شود.

وی بیان کرد: نظارت به صورت مداوم در بازار ادامه دارد و هم اکنون در خصوص هیچ کالایی کمبود در استان کرمان وجود ندارد.

کد مطلب 4486903

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