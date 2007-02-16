هاشمی رفسنجانی : ایران همواره بر حفظ وحدت جهان اسلام تاکید می کند / قرضاوی : با کنار گذاشتن اختلافات می توانیم از جهان سوم به جهان نخست تبدیل شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجودی که پیش از پخش این برنامه شبکه الجزیره بارها اعلام می شد که هدف از آن بررسی راههای جلوگیری از بروز فتنه طایفه ای میان شیعه و سنی و تقویت وحدت در میان مسلمانان است؛ اما لحن سخنان شیخ قرضاوی که بیشترجنبه تبلیغاتی ومصرف رسانه ای داشت و با مواضع و رویکرد رسمی و رسانه ای در بسیاری از کشورهای عربی همسو بود؛ نشان داد که گردانندگان شبکه الجزیره نیز بی میل نیستند چنین اتهاماتی از سوی یک عالم معتبر سنی علیه ایران و در یک برنامه زنده تکرار شود؛ این در حالی بود که آقای هاشمی رفسنجانی با وجود اتهامات بی اساس شیخ قرضاوی تا پایان برنامه آرامش و متانت خود را حفظ کرد و به جای پاسخ دادن به اتهامات مذکورتلاش کرد سخنانش را بر نقاط مشترک میان شیعه و سنی و وحدت میان آنها متمرکز و بر سیاستهای اصولی و اقدامات فراوان جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کند.



شیخ قرضاوی در این مناظره، با طرح برخی مسائل حاشیه ای که هیچ ارتباطی با دین مبین اسلام و آموزه های ارزشمند پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) ندارد؛ مانند اینکه شیعیان به تقیه یا به زعم وی به مخفی کاری برای تامین منافع خود اعتقاد دارند و بر افرادی مانند عمر، ابوبکر لعنت می فرستند و به عقاید اهل تسنن احترام نمی گذارند و متهم کردن ایران به دخالت در عراق سبب شد با وجود تلاش فراوان مجری این شبکه که در تهران و در مقابل هاشمی رفسنجانی نشسته بود؛ فضای این برنامه به سمت تنش پیش رود اما رفسنجانی درواکنش به اتهامات فراوان شیخ قرضاوی که مقیم قطر است، تاکید کرد آمریکایی ها وصهیونیستها در صدد دامن زدن به اختلافات مذهبی در جهان اسلام هستند و به همین سبب به این اتهامات پاسخ نمی دهد تا در دام این توطئه نیفتند.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این اتهامات به شیخ قرضاوی گفت که در برخی کشورهای عربی، علمای سنی، فتوای تکفیر شیعیان را صادر می کنند؛ حال آنکه در ایران چنین مسائلی بر ضد اهل سنت وجود ندارد و همه در کنار هم با صلح و آرامش و برادری زندگی می کنند.

با وجودی که شیخ قرضاوی بارها اتهامات بی پایه و اساس محافل رسمی و رسانه ای علیه ایران را تکرار کرد؛ اما در پایان این برنامه هر دو شخصیت مهم سنی و شیعی بر ضرورت وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی و هوشیاری آنها برای اینکه در دام توطئه آمریکایی صهیونیستی نیفتند، تاکید کردند.



در ابتدای این مناظره، به هر یک از شرکت کنندگان، یک زمان 12 دقیقه ای برای بیان دیدگاههایشان اختصاص یافت و سپس سوالاتی ازسوی خبرنگار الجزیره درباره مسائل جهان اسلام ، شیعیان و اهل سنت مطرح شد و شیخ قرضاوی و آقای رفسنجانی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.



متن مناظره شیخ رفسنجانی و شیخ قرضاوی

هاشمی رفسنجانی در ابتدای این برنامه با ابراز امیدواری به اینکه برکات این برنامه به امت اسلامی بر سد، گفت : ما همواره بر وحدت و اتحاد صفوف مسلمانان تاکید کرده ایم.

وی افزود : ما در همین راستا هفته وحدت اسلامی را برگزار می کنیم و به این راه با جدیت ادامه می دهیم و پیشرفت های زیادی در این زمینه داشته ایم.

هاشمی رفسنجانی افزود : ملت ایران از صمیم دل بر وحدت اسلامی تاکید دارند و در این زمینه کار می کنند و می دانیم که علمای اسلامی اهل سنت نیز همین خواسته را دارند.وی گفت : در روزهای اخیر برخی فتنه انگیزی ها را به خاطر بعضی از مسائل در عراق یا برخی مناطق دیگر در افغانستان شاهد بوده ایم؛ ما می خواهیم در این برنامه این فتنه را سد کنیم.

هاشمی رفسنجانی در اشاره به توطئه آمریکایی صهیونیستی برای ایجاد فتنه مذهبی درجهان اسلام با هدف پیشبرد اهداف توسعه طلبانه غرب به ویژه آمریکا افزود : آمریکا در اجرای طرح خاورمیانه خود در منطقه شکست خورده و اهداف این کشور در تسلط بر منطقه محقق نشده و مشکلات واشنگتن افزایش یافته است، لذا آنها فکر می کنند که از طریق تفرقه افکنی می توان این اهداف خود را محقق کنند.

وی افزود : پیروزی حزب الله لبنان و پیروزی فلسطینیان و تقویت وحدت ملی آنها از عواملی بود که اسرائیل را به سوی تفرقه افکنی و توطئه در بین امت اسلامی سوق داد.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد : ما بر حفاظت از وحدت امت اسلامی پافشاری کرده ایم و علمای اسلام مسئولیت بزرگی در این زمینه دارند و همه مشکلات جهان اسلام از طریق وحدت اسلامی حل می شود.وی خاطرنشان کرد : استکبار جهانی از خطرات دیگر بزرگتر است و می خواهد بر کشورهای اسلام و منابع آنان تسلط پیدا کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : ما قصد تعرض و تعدی به سایر ادیان را نداریم، بلکه می خواهیم از اسلام حفاظت و دفاع کنیم.

شیخ یوسف قرضاوی نیز در آغاز سخنان خود با استقبال از مناظره یاد شده گفت که اگر از این دیدار استفاده کنیم؛ خیری برای امت اسلامی به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه خواستار پرداختن به مسائلی در جهان اسلام شد که شیعیان و اهل سنت درباره آن شکایت دارند و در این زمینه به مسئله تکفیر شیعیان از سوی اهل سنت و بالعکس اشاره کرد.



هاشمی رفسنجانی نیز در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد که آنچه در این برنامه می گوید نظر شخصی وی است، اما می داند که بسیاری از علمای شیعه ایران با وی در این زمینه هم عقیده هستند.



وی افزود: به گفته قرآن،ما مسلمانان باید همگی به قرآن تمسک بجوییم و وحدت خود را در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم حفظ کنیم.



به گفته هاشمی، استکبار بخشهایی از سرزمین های مسلمانان را تصرف کرده است و قصد دارد بر منابع سرزمین های اسلامی سیطره پیدا کند. وی تاکید کرد: ما مسلمانان نمی خواهیم بر ادیان دیگر بتازیم ، بلکه می خواهیم از خود دفاع کنیم؛ ما باید برای دفاع از هویت اسلامی خود با هم متحد شویم .



در ادامه این برنامه، شیخ قرضاوی در پاسخ به این سئوال که چرا بسیاری از روحانیون اهل سنت،شیعیان را به کلی تکفیر کرده اند، اظهار داشت : من به سخنان تاریخی کاری ندارم، بلکه به عصر کنونی نگاه می کنم ؛عموم اهل سنت، شیعیان را تکفیر نمی کنند و در زمان جنگ در جنوب لبنان از حزب الله حمایت کردند، نه از اسرائیل.



هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی درباره تقیه گفت : تقیه آنگونه که دشمنان به آن دامن می زنند، نیست؛ تقیه این نیست که هرکس طبق منافعش عمل کند؛ در هر دولت و کشوری مسائل محرمانه وجود دارد و تقیه از آن جمله است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ادعا که تلاشهایی از سوی ایران برای شیعه کردن اهل سنت انجام می شود، خاطر نشان کرد: به نظرمن عمل صالح را باید انجام و به دیگران هم یاد داد؛ حق همه است که عمل صالح را به دیگران یاد دهند، ولی اگر منظور این است که این کار با هدف ایجاد فتنه بین مسلمانان صورت می گیرد؛ چنین چیزی درست نیست.



شیخ قرضاوی درباره تقیه گفت : آنگونه که در قرآن آمده است تقیه برای غیرمسلمانان است و شامل دیگر مسائل نمی شود؛ همچنین این ادعا که اهل سنت مذهب خود را در بین شیعیان ترویج می کنند، صحیح نیست. وی افزود : تلاش برای آنکه یک شیعه سنی شود یا یک سنی شیعه شود، دامن زدن به فتنه است.



قرضاوی بدون اشاره به نام ایران، طرفهایی را متهم کرد که در کشورهایی که همه آنها سنی هستند مثل مصرو سودان اقدام به ترویج مذهب شیعه می کنند. قرضاوی همچنین گفت در کشورهای اسلامی باید حقوق اقلیت رعایت شود.



وی مدعی شد در کشورهایی سنی که اقلیت شیعه دارند؛ شیعیان به مقامهای رده بالا می رسند و مثلا در برخی کشورهای عربی خلیج فارس وزیر شیعه داریم؛ ولی ایران پانزده میلیون سنی دارد اما یک وزیر سنی در دولت این کشور نیست.



وی بدون درنظر گرفتن اینکه مسجد مکانی برای عبادت خالصانه برای خداوند فارغ از مسائل طایفه ای و مذهبی است، در تلاش برای بدبین کردن افکارعمومی جهان عرب به ایران و اینکه حقوق اهل سنت در این کشوررعایت نمی شود، مدعی شد : همچنین اهل سنت در تهران خواستار ساخت مسجد برای خودشان هستند ولی چنین اجازه ای به آنها داده نمی شود

به گزارش مهر، مجری الجزیره از هاشمی رفسنجانی پرسید؛ چرا علمای مسلمان شیعه فتوایی کلی برای مقابله با متجاوزان در عراق صادر نکرده اند؟ که هاشمی رفسنجانی گفت : ما از اول اعلام کرده ایم که مقاومت حق همه ملت عراق است و حتی یک مورد در عراق پیدا نمی کنید که ایران در اقدامات تروریستی دست داشته باشد، اما بسیاری از شهروندان عرب در عراق به جرم اقدامات تروریستی دستگیر شده اند.



وی افزود: باید انصاف داشته باشیم وهیچ کس درعراق مداخله نکند وبه مردم عراق اجازه دهیم آنگونه که خود می خواهند درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند، زیرا آمریکا و اسرائیل از تفرقه و دودستگی بهره می برند.



وی کشتار مسلمانان در عراق را توسط هر کسی که مرتکب آن شود، گناه کبیره توصیف و خاطر نشان کرد: گروههای تندرو با ماموریتی خاص وارد عراق شده اند تا نگذارند مردم عراق برای خودشان تصمیم بگیرند و آمریکا نیز از اقدامات آنها برای توجیه ادامه حضور در عراق استفاده می کند. همه مسلمانان و علمای ایران کشتار مسلمانان در عراق را گناه کبیره می دانند؛ ما حتی به قتل آیت الله سید محمد باقر حکیم اشاره نمی کنیم، زیرا نمی خواهیم به گذشته نگاه کنیم، بلکه به آینده نظر داریم.



مجری برنامه درادامه ازقرضاوی درباره اقدامات ضد شیعی برخی گروههای اهل سنت عراق سئوال کرد، وی پاسخ داد: مقاومت در برابر اشغالگران حق همه از جمله حق عراقی ها است، اسلام می گوید اگر دشمن سرزمین شما شد بر شما واجب است که با آنها جهاد کنید اما کشتارمسلمانان به دست مسلمانان درعراق امری است که ما آن رامحکوم کرده ایم؛ ما خواستار توقف خونریزی

درعراق هستیم که تاکنون صدها هزار نفر را به کام مرگ فرستاده است؛ ما از ایران می خواهیم جلوی خونریزیها در عراق را بگیرد.



شیخ قرضاوی در پاسخ به این سئوال که چرا دولتهای عربی از آمریکا که قصد حمله به ایران را دارد، حمایت می کنند، گفت : من وکیل مدافع نظامهای عربی نیستم ولی اگرآمریکا به ایران تجاوز کند ما دربرابرتجاوزگرخواهیم ایستاد وهرچند با ایران اختلافاتی داریم، اما اگر به ایران تجاوز شود در برابر متجاوزان می ایستیم. وی افزود : اگر ایران خواستار دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای است؛ با شفافیت از این حق حمایت می کنیم.

آقای رفسنجانی نیز درباره اظهارات شیخ قرضاوی مبنی بر حق ملت عراق برای مقاومت در برابر اشغالگری، کشتن مسلمان به دست مسلمانی دیگر را گناه کبیره خواند و گفت : ما اعلام کرده ایم که مقاومت حق همه ملت عراق است و حتی موردی در عراق پیدا نمی کنید که ایران در اقدامهای تروریستی دست داشته باشد، اما شمار زیادی از شهروندان عرب در عراق به جرم اقدامات تروریستی دستگیر شده اند؛ باید منصفانه برخورد کنیم و هیچ کسی در عراق مداخله نکند و به مردم عراق اجازه دهیم که آن گونه که خود می خواهند درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند .

هاشمی رفسنجانی مشکل عراق را سیاسی و نه طایفه ای دانست و گفت : عراق دولت و قانون اساسی و مجلس وجود دارد و همه طرفها درقدرت شریک هستند. وی درباره اتهامات وارده علیه ایران مبنی بردخالت درعراق که شیخ قرضاوی آن را تکرار کرد ؛ گفت : ما در امور عراق دخالت نمی کنیم و خواهان آن هستیم که ملت عراق سرنوشت خویش را به دست خود رقم بزند و ما تنها از شیعیان حمایت نمی کنیم، زیرا با وجود اینکه مردم بوسنی و فلسطین را اهل تسنن تشکیل می دهند، اما ایران از آنها حمایت کرده است.

شیخ قرضاوی در این زمینه گفت : زمانی که سید محمد باقر حکیم کشته شد؛ من در مصر بودم و در همان جا این اقدام را محکوم کردم من درسخنرانی ها و برنامه های خود با حمله به اماکن مقدس مخالفت و آن را محکوم کرده ام. وی افزود : مراجع بلندپایه شیعه و سنی در ایران و عراق اقدامی برای محکوم و متوقف کردن کشتارها در عراق نمی کنند؛ ایران با نفوذی که در عراق دارد می تواند کشتارها را در این کشور متوقف کند و می تواند به افرادی بگوید دست از این کار بردارید؛ ادامه این روند به زیان امت اسلام و به نفع آمریکا و صهیونیستها و دشمنان مسلمانان است.



هاشمی رفسنجانی با لحنی محترمانه و مودبانه به شیخ قرضاوی توصیه کرد بیشتر از گذشته به اخبار توجه کند تا ببیند چقدر از روحانیون شیعه، کشتار در عراق را محکوم کرده اند و حتی خبرهای شبکه الجزیره نیز این مسائل را منعکس می کند.



شیخ قرضاوی هم برضرورت وحدت ویکپارچگی مسلمانان تاکید کردو گفت : باید اسلام فراتر از مذهب باشد و منافع عالی فراتر از منافع کوچک است؛ ما می توانیم اختلافات را کنار بگذاریم و پیشرفت کنیم و از جهان سوم به جهان نخست تبدیل شویم.

هاشمی رفسنجانی نیز در این باره گفت : به گفته قرآن کریم مسلمانان باید همگی به قرآن کریم تمسک جویند و باید وحدت خود را در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم حفظ کنند . وی در پایان تاکید کرد : ما باید برای دفاع از هویت اسلامی خویش با یکدیگر متحد شویم.