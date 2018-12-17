کاهش جرائم خشن در قروه/افزایش ۴۷ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان قروه ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل و تأثیر نقش رسانه در کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت.

سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: در مرکز فوریت های پلیسی ۳۵ هزار و ۹۳۶ فقره تماس توسط شهروندان صورت گرفته که از این تعداد ۸۰ درصد به صورت ارشادی و ۲۰ درصد عملیاتی بوده است.

وی از افزایش ۱۱ درصدی تماس های گرفته شده نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و اظهارداشت: طبق نظرسنجی صورت گرفته این مورد نشان از افزایش اعتماد شهروندان به پلیس است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه همچنین از کاهش ۱۸ درصدی تعداد کل پرونده های قضایی تشکیل شده خبرداد و افزود: در این زمینه اقدامات مشاوره ای به نسبت مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته بدین صورت که تعداد پرونده های ارجاع شده به مراجع قضایی پایین بوده است.

گوهری ادامه داد: پیشگیری از جرم اولویت اصلی نیروی انتظامی بوده و در همین رابطه در این مدت جرائم خشن در شهرستان رخ نداده است اما با افزایش ۴۷ درصدی کشفیات روبرو بوده ایم.

وی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق هم به افزایش هفت درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این کشفیات شامل سیگارت، سوخت، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، خوراکی و سایر اقلام ممنوعه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه بیان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ با افزایش ۶۷ درصدی مواجه شده است.

پیشرفت در مبارزه با مواد مخدر

گوهری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه افزایش ۶۰۰ درصدی دستگیری معتادان متجاهر، ۱۴۸ درصدی دستگیری توزیع کنندگان و ۲۸ درصدی دستگیری خرده فروشان را شاهد بوده ایم.

وی اظهارداشت: در مجموع افراد دستگیر شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه در ادامه به طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که رضایتمندی مردم این شهرستان را به همراه داشته است، اشاره کرد و افزود: مطابق اطلاعات ارائه شده در این زمینه افزایش سه درصدی سرکشی از صنوف شامل بازار و تالارها وجود داشته و برای سایر اتحادیه ها هم این مورد با شش درصد رشد همراه بوده است.

گوهری ادامه داد: همچنین برخورد قاطع با افراد شناسنامه دار تحت عنوان اراذل و اوباش در این مدت با افزایش سه درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو شده است.

کاهش تصادفات منجر به فوت

وی در ادامه سخنان خود به اطلاعات مرتبط در خصوص پلیس راهور در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به ایمن سازی نقاط حادثه خیز، آموزش کارشناسان تصادفات و با برنامه ریزی صورت گرفته آمار فوت شده ها بر اثر تصادف معادل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه همچنین در رابطه با ارائه خدمت به شهروندان آزمون گواهینامه در سطح آموزشگاه ها از افزایش هشت درصدی نسبت به سال قبل خبرداد و بیان کرد: در مورد مالکیت و تعویض پلاک خودرو نیز ۶۹ درصد رشد ثبت شده است.

افزایش ۴۶ درصدی پرونده های مجازی

گوهری در بخش دیگری از سخنان خود به اطلاعاتی که در بحث پلیس فتا مطرح شده، اشاره کرد و گفت: فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی رصد شده که در همین راستا با ۴۶ درصد رشد پرونده های تشکیل شده در این حوزه مواجه شده ایم.

وی اظهارداشت: در خصوص کشفیات مرتبط به فضای مجازی نیز افزایش ۴۶ درصدی را داشته ایم و در این میان تعداد افراد دستگیر شده در خصوص بحث فضای مجازی ۲۶ درصد رشد داشته ایم.

نظارت بر عملکرد پلیس توسط شهروندان

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه همچنین افزود: ثبت ۳۶۰ مورد مورد تماس و مراجعه حضوری به واحد بازرسی صورت گرفته که از این تعداد بنا به گفته های فرمانده نیروی انتظامی قروه ۵۳ درصد به تشکر و شش درصد هم مربوط به پیشنهادات ثبت شده که این مسئله نشان می دهد شهروندان بر عملکرد پلیس نظارت دارند.

گوهری ادامه داد: در بخش حوزه وظیفه عمومی نیز رسیدگی به معافیت تحصیلی دانش آموزی و صدور معافیت تحصیلی با ۱۳۵ درصد رشد، در زمینه دانشجویی ۵۶ درصد رشد، معافیت خاص ۱۱ درصد و سایر امور ۹ درصد رشد داشته ایم.

وی در رابطه به مراسم های ملی و مذهبی اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش ها نیز با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده ایم که شاخص ترین آن ها در عید نوروز، مراسم های ماه رمضان، محرم و صفر بوده است.

نقش رسانه در کاهش آسیب ها

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه در ادامه به نقش رسانه در ارتقای امنیت پرداخت و بیان کرد: امروزه به دلیل گستردگی و اهمیت کار رسانه ها قدرت در دست کسانی است که توان و ظرفیت رسانه ای بالایی دارند و نیروی انتظامی از جمله سازمان هایی است که به دلیل اینکه در شاه راهی به نام مردم، رسانه و مسئولان قرار دارد تناسب کاری بیشتری در ارتباط با رسانه ها دارد.

گوهری هدف مشترک پلیس و رسانه را ارتقا امنیت و احساس امنیت در جامعه دانست و نقش رسانه ها را در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی مؤثر خواند.

وی از پیشگیری اجتماعی، انتظامی و قضایی به عنوان سه اصل در حوزه پیشگیری نام برد و به مقدم بودن پیشگیری اجتماعی بر انتظامی اشاره کرد و گفت: از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی می توان بسیاری از اهداف و برنامه های نیروی انتظامی را به مردم انتقال داد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه اظهارداشت: پیشگیری اجتماعی چشم انداز پلیس جامعه محور است که جز به همکاری و مشارکت مردم و رسانه امکان پذیر نیست و در واقع یکی از دلایل مقبولیت و ارتقاء منزلت و جایگاه پلیس در جامعه تعامل هدفمند با رسانه ها است.

گوهری با بیان اینکه خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه هستند، افزود: رسانه ها وظیفه دارند که مردم و دستگاه ها را در خصوص وقوع برخی جرایم و آسیب ها در زمینه های مختلف حساس تر کنند و با آگاه سازی و ارائه هشدارهای لازم زمینه پیشگیری و کاهش این نوع جرائم را فراهم آورند.

وی ادامه داد: حوزه ترافیک مأموریت اصلی شهرداری و پلیس است و در این زمینه می توان همکاری بیشتری با رسانه ها داشته و با انعکاس گزارش های تحلیلی از میزان تخلفات و نقش آن ها در حوادث رانندگی مخاطبان رسانه ها را نسبت به موضوعات ترافیکی حساس تر کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قروه در پایان سخنان خود بیان کرد: با آموزش های صحیح و افزایش آگاهی و دانش انتظامی و ترافیکی شهروندان، می توان از وقوع بسیاری از جرائم و آسیب ها جلوگیری کرده و زمینه را برای رشد و توسعه جامعه فراهم ساخت.