پس از تشکیل دولت جدید فلسطین درباره روابط خود با آن تصمیم می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" این مطلب را در واکنش به گفته های دیروز یک مسئول بلندپایه فلسطینی بیان داشت.

این مسئول فلسطینی دیروز به خبرگزاری فرانسه گفته بود: دولت آمریکا به ابومازن ابلاغ کرده است که تعامل با دولت آتی فلسطین را به خاطر پایبند نبودن به شروط کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه نمی پذیرد و "ژاکوب والس" سرکنسول آمریکا در بیت المقدس این موضع دولت آمریکا را در جریان مذاکراتی به "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل کرده است.

رایس در پاسخ به سوال شبکه تلویزیونی "العربیه" گفته های این مسئول فلسطینی را تکذیب کرد و با ابراز تعجب گفت : واشنگتن پیامی از این نوع به ابومازن نداده است.

وی افزود: در واقع، ما گفته ایم که منتظر تشکیل دولت فلسطین هستیم تا براساس آن موضعی درباره روابط خود با این دولت اتخاذ کنیم.

وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت : تاکید کرده ایم که اصول و مبانی کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه همچنان از نظر آمریکا و قطعنا خود این کمیته ملاک قضاوت درباره دولت فلسطین خواهد بود.

کمیته چهارجانبه شامل نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، روسیه و آمریکا بعد از انتخاب دولت حماس خواستار آن شد تا این جنبش از مقاومت و به زعم آنها خشونت دست بردارد و اسرائیل را به رسمیت بشناسد و همچنین به توافقات سابق سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) با رژیم صهیونیستی پایبند باشد.

رایس درپاسخ به سوالی درباره شروط کمیته چهارجانبه گفت: یکی از فاکتورهای مهم پیوستن به توافقات موجود است، اما همچنین اذعان به ضرورت دست کشیدن از خشونت(مقاومت بر ضد اشغالگری) از اهمیت برخوردار است، نمی توان گفت که ما در روند دموکراتیک مشارکت می کنیم، اما گزینه خشونت را نیز محفوظ می دانیم.

ابومازن و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نشست اخیر خود در مکه مکرمه با تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین موافقت کردند و متن توافقنامه آنها بر "احترام" به توافقات امضا شده در گذشته بین سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) و اسرائیل تاکید دارد.