سران آمریکا و چین درباره روابط دوجانبه و کره شمالی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"هو جین تائو" در گفتگو با "جرج بوش" تصریح کرد: گفتگوهای شش جانبه در نتیجه تلاشهای مشترک همه طرفهای نگران به نتایج مثبتی رسیده و یک سند مشترک اتخاذ شده که نشان دهنده یک گام مهم به طرف خلع سلاح در شبه جزیره کره است.

وی همچنین گفت که کشورش خواستار حفظ روابط و همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر طرفهای نگران است و همچنان می خواهد به نقش سازنده خود در اجرای کامل این سند مشترک و بیانیه مشترکی که در آخرین دور گفتگوهای شش جانبه در سپتامبر سال 2005 صادر شد، ادامه دهد.

بوش نیز گفت : تحت همکاری سازنده همه طرفهای نگران، پیشرفت خوبی در حل مسئله هسته ای شبه جزیره کره ایجاد شده که این امر فرصت خوبی را برای محقق شدن خلع سلاح این شبه جزیره فراهم می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند به تقویت همکاری در زمینه مسائل مهم و مورد توجه خود ادامه دهند.

هو نیز درباره روابط دوجانبه بین دو کشور گفت : توسعه روابط چین و آمریکا حرکت مطلوبی داشته و توافقهای حاصل شده بین دو طرف به آرامی به اجرا درآمده است.

رئیس جمهوری چین ضمن تاکید بر این مسئله که سال 2007 در توسعه روابط بین دو کشور سال مهمی است، تصریح کرد که چین می خواهد با آمریکا برای تقویت گفتگو و همکاری در زمینه های مختلف همکاری کند.