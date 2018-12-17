اعضای هیئت علمی دانشکده محیط زیست دنبال شغل تازه نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در نشست خبری برنامه بازدید خبرنگاران از مرکز محیط بانی دانشکده محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت اعضای هیئت علمی این دانشکده پس از تغییر کاربری آن گفت: اعضای هیئت علمی کنونی صد درصد دنبال شغل دیگری نباشند.

اسکندر امیدی نیا یادآور شد: ما باید طوری عمل کنیم که محیط زیست یک بحث سازمانی نباشد. راز مانایی تمدن ایران اسلامی رهبری محیط زیست در برنامه هاست. این موضوع به عقبه علمی و استفاده از تجربه و خرد محیط زیستی به عنوان یک ضرورت نیاز دارد. مسائلی مانند بازچرخانی آب، فناوری و تخصص می خواهد و به جد به کادر تخصصی هیئت علمی و حتی گرفتن دوره پسادکتری در حوزه های تخصصی نیاز داریم.

وی افزود: طبق رویکرد جدیدی که کشور به آن رسیده آموزش عالی باید متولی واحد داشته باشد. به اقتضای تجربه و تاریخ مشعشع این دانشکده، اکنون رویکرد محیط زیست تغییر کارکرد این مجموعه است. رشته هایی که دیگر دانشکده ها دارند با توجه به بودجه محدود دانشگاه و کشور در اولویت نیست و باید به دنبال رشته هایی برویم که راندمان بالایی در راستای رسالت دانشکده داشته باشد و یکی از این رشته ها، دوره های محیط بانی است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تصریح کرد: از سوی دیگر به اقتضای مشکلات بالفعل زیاد، آموزش محیط بانی و طراحی مرکز ترویج و آموزش دوره های محیط بانی در اولویت ماست. دانشکده با رشته هایی که در گذشته داشت مناسب اولویت ها و مباحث مدنظر سازمان نبود و نیست.

امیدی نیا خاطرنشان کرد: بحث از بین بردن و یا حذف این ظرفیت سازمان اصلا مطرح نیست و هدف این است که بهره وری اینجا را بالا ببریم. در بحث آموزش پتانسیل این دانشکده می تواند در آموزش ضمن خدمت هم به شکل رسمی و غیر رسمی استفاده شود.

وی تأکید کرد: ما تا پیش از این در بحث مشارکت های اجتماعی فقط به سمن های وزارت کشور محدود بودیم اما در بحث ترویج باید از تمام پتانسیل های اجتماعی بهره ببریم با رویکرد جدید در سازمان به بحث آموزش و پژوهش یکپارچه نگاه می کنیم و دانشکده و پژوهشکده هم ابزارهای سازمان هستند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت مدارس طبیعت در دوره معاونت وی گفت: مدارس طبیعت در صورتی که مراتب قانونی آن به سرانجام برسد و شکل قانونی پیدا کنند ما مشکلی نداریم اما مدرسه موضوع وزارت آموزش و پرورش است و در این مورد نظر آنها ملاک است. اما ما از هر پتانسیلی که حساسیت زیست محیطی را در جامعه بالا ببرد استقبال و استفاده می کنیم.

امیدی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با تغییر ماهیت دانشکده به مرکز آموزش محیط بانی، سرنوشت اعضای هیئت علمی در رشته هایی همچون معدن و شیمی چه خواهد شد؟ اظهار داشت: تمام رسالت ها و وظایفی که برای دانشکده اعلام کردیم با رویکرد آموزش در دو بخش عمومی و تخصصی حتماً متخصص می خواهد. اگر مفاد آموزشی محیط بانان را ببینیم مشاهده می کنید که مفاد تخصصی در آن بسیار دارد حتی محیط زیست طبیعی هم مباحث تخصصی زیاد دارد و متخصص ما باید باشد. مباحث محیط بانی اکنون مثل ۵۰ سال پیش نیست و به شدت نیاز به تخصص داریم.

وی باتأکید بر اینکه وزارت علوم برای ما کاری نمی کند؟ گفت: تلفیق کار میدانی و تخصص از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است. آموزش به شدت هزینه بردار است و جوانی فرد و بودجه عمومی را می گیرد و بعد نیرویی که بعد از آموزش دانشگاهی به سازمان محیط زیست می آید دوباره باید یک سال آموزش ببیند. ما اصلاً چنین فرصتی نداریم و سازمان محیط زیست باید کادر خودش را خودش تربیت کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تأکید کرد: نگاه بخشی نگری بر کشور حاکم شده است و همه تنها به دنبال بخش خود هستند اما حتما دانشکده با رویکرد تازه نیز به تخصص و به هیئت علمی نیاز دارد.

امیدی نیا در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا اعضای کنونی هیئت علمی با رویکرد تازه در دانشکده خواهند ماند یا باید به دنبال شغل تازه باشند، گفت:حتما به هیئت علمی نیاز داریم و صد درصد هیئت علمی در دانشکده باقی می ماند.