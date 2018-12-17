  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۹

وزیر کشور ترکیه خبر داد؛

تهران، آنکارا، کابل و اسلام آباد موضوع مهاجرت را بررسی خواهند کرد

تهران، آنکارا، کابل و اسلام آباد موضوع مهاجرت را بررسی خواهند کرد

وزیر کشور ترکیه در پاکستان اعلام کرد: تهران، آنکارا، کابل و اسلام آباد موضوع مهاجرت را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه که در جریان یک سفر رسمی در اسلام آباد پایتخت پاکستان به سر می برد، به خبرنگار آناتولی اعلام کرد: در روزهای آینده طی نشستی با مقامات ایران، افغانستان و پاکستان گردهم آمده و مسئله مهاجرت نامنظم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وزیر کشور ترکیه در این خصوص گفت: در خلال دیدارهای رسمی در این کشور، این موضوع مطرح شد و می خواهیم آن را با کشورهای دیگر نیز بررسی کرده و هم زمان موضوعات مربوط به همکاری‌ های دو جانبه را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.

وزیر کشور ترکیه در جریان این سفر با شهریار آفریدی همتای پاکستانی خود و عمران خان نخست وزیر این کشور دیدار کرده است.

وی در ادامه با نمایندگان نهادهای مدنی پاکستان نیز دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 4487958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها