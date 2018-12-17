پیش بینی کسری بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجید فراهانی در پنل چالش ها و رویکردهای مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه های فرهنگی-اجتماعی که در حاشیه نخستین اجلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در تهران برگزار شد، گفت: در بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران، به بخش ماموریت های فرهنگی و اجتماعی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران امسال برای هر خانوار تهرانی ۴۰۰ هزار تومان سرانه فرهنگی و اجتماعی داده است، ادامه داد: این در شرایطی است که شهرداری تهران ۳۵۰ میلیارد تومان هم برای جبران زیان به موسسات و مراکز در حوزه فرهنگی و اجتماعی پرداخت می‌کند. در حالی که همه این هزینه ها را می‌توان با روش مشارکت عمومی-خصوصی و واگذاری به سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی از هزینه های شهرداری کم کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری باید از تصدی گری پرهیز کند، واگذاری مراکز و موسسات به بخش خصوصی و معافیت آن ها از پرداخت عوارض و مالیات را دو راه حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد.

فراهانی گفت: در بودجه سال ۹۸ بندی را آوردیم که بر اساس آن در سال آینده بهره برداری از زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی رخ دهد. در واقع تاکید کردیم هر گونه پیش بینی اعتبار در این حوزه باید از گردن شهرداری ساقط شود.

وی با بیان اینکه بیش‌تر مراکز زیر مجموعه شهرداری زیان ده هستند، افزود: شهرداری تهران سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان کمک زیان به مراکز و موسسات خود پرداخت می‌کند. مثلا برج میلاد با امکانات زیاد تا سال گذشته از شهرداری کمک زیان دریافت می‌کرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری به ۳۸۰ سرای محله تهران کمک زیان پرداخت می‌کند در صورتی که نه هزینه آب ‌و برق دارند و نه اجاره ای پرداخت می کنند در صورتی که بخش خصوصی به مراتب عملکرد بهتری می توانست داشته باشد.

وی سازمان هایی مثل دولت و شهرداری را گردانندگان خوبی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ندانست و گفت: بر اساس پیش بینی بانک‌ جهانی رشد اقتصادی ایران منفی ۱.۵ تا منفی ۳ درصد خواهد بود. بر همین اساس درآمد شهرداری تهران هم بیش از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود اما در صورت ادامه روند کنونی پیش بینی ما این است که میزان هزینه های شهرداری به ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.

فراهانی با بیان اینکه امسال هم ۴ تا پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، عنوان کرد: راهی جز اقتصادی کردن سازمان ها و شرکت ها در شهرداری تهران نداریم و باید به سمت واگذاری بخشی که جزء وظایف ذاتی شهرداری نیست، حرکت کنیم.

وی با اشاره به تورم نیروی انسانی در شهرداری تهران هم اظهار کرد: از سال گذشته ۲ هزار نفر از ۶۸ هزار و ۴۰۰ نیروی شهرداری را کم کردیم. زمانی آقای الویری شهرداری را با ۱۸ هزار نیرو تحویل داد اما حالا این تعداد به ۶۸ هزار نفر رسیده است.

به گفته فراهانی، میزان اختیارات شهرداران مناطق برای بستن قرارداد با بخش خصوصی ۱۰ میلیارد تومان است، که رقم ناچیزی است. درواقع ۴ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶ میلیارد تومان هم آورده شهرداری است.