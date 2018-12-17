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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۶

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

افزایش شهرهای کهگیلویه و بویراحمداز سه شهر به ۱۷ شهر پس از انقلاب

افزایش شهرهای کهگیلویه و بویراحمداز سه شهر به ۱۷ شهر پس از انقلاب

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قبل از انقلاب فقط سه نقطه شهری در استان وجود داشت که اکنون به ۱۷ شهر ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قبل از انقلاب روستاهای استان فاقد برق بودند و اکنون ۵۶هزار و ۳۹۸ خانوار روستایی از نعمت برق بهره مند هستند.

وی بیان داشت: قبل از انقلاب تنها ۱۸ روستا دارای آب بودند اما اکنون یکهزار و ۴۷۲ روستا در استان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

فیلی افزود: قبل از انقلاب طرح هادی در هیچ یک از روستاهای استان اجرا نشده بود اما اکنون در یکهزار و هفت روستای استان طرح هادی اجرا شده است.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب فقط سه سالن ورزشی در استان وجود داشت اما اکنون در رشته های مختلف ۱۱۷ فضای ورزشی، استادیوم، زمین چمن طبیعی و مصنوعی و سالنهای ورزشی در استان ساخته شده است.

فیلی افزود: همچنین قبل از انقلاب هیچ سیستم فاضلابی در استان وجود نداشت اما اکنون ۴۰ درصد شهرهای استان به سیستم فاضلاب مجهز هستند و در تعدادی از روستاهای استان نیز شبکه فاضلاب اجرا شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این استان سد چم شیر و سد تنگ سرخ از محل اعتبارات ملی احداث می شوند و علاوه بر تامین بخشی از آب شرب و زراعت استان بخشی از نیازهای استان های همجوار را نیز تامین می کنند.

کد مطلب 4487998

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