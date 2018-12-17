افزایش شهرهای کهگیلویه و بویراحمداز سه شهر به ۱۷ شهر پس از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قبل از انقلاب روستاهای استان فاقد برق بودند و اکنون ۵۶هزار و ۳۹۸ خانوار روستایی از نعمت برق بهره مند هستند.

وی بیان داشت: قبل از انقلاب تنها ۱۸ روستا دارای آب بودند اما اکنون یکهزار و ۴۷۲ روستا در استان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

فیلی افزود: قبل از انقلاب طرح هادی در هیچ یک از روستاهای استان اجرا نشده بود اما اکنون در یکهزار و هفت روستای استان طرح هادی اجرا شده است.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب فقط سه سالن ورزشی در استان وجود داشت اما اکنون در رشته های مختلف ۱۱۷ فضای ورزشی، استادیوم، زمین چمن طبیعی و مصنوعی و سالنهای ورزشی در استان ساخته شده است.

فیلی افزود: همچنین قبل از انقلاب هیچ سیستم فاضلابی در استان وجود نداشت اما اکنون ۴۰ درصد شهرهای استان به سیستم فاضلاب مجهز هستند و در تعدادی از روستاهای استان نیز شبکه فاضلاب اجرا شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این استان سد چم شیر و سد تنگ سرخ از محل اعتبارات ملی احداث می شوند و علاوه بر تامین بخشی از آب شرب و زراعت استان بخشی از نیازهای استان های همجوار را نیز تامین می کنند.