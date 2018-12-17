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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۴

در پی بارش برف در شهرهای کردستان؛

برخی از مدارس استان کردستان در شیفت صبح تعطیل هستند

برخی از مدارس استان کردستان در شیفت صبح تعطیل هستند

سنندج - آموزش‌وپرورش استان کردستان طی اطلاعیه‌ای از تعطیلی مدارس استان کردستان در روز سه‌شنبه در پی بارش برف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان کردستان، به دلیل بارش شدید برف، لغزندگی معابر، مشکل تردد ، شرایط زمستانه و پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارش ها بر اساس تصمیم فرمانداران فردا سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ مدارس برخی از شهرهای کردستان تعطیل اعلام شد.

براساس این اطلاعیه همه مدارس دوره های تحصیلی سطح شهر و روستایی شهرستان های سنندج و منطقه کلاترزان ، بیجار و منطقه کرانی، کامیاران و منطقه موچش ، دهگلان، قروه و منطقه سریش آباد  و دیواندره  در نوبت صبح تعطیل است.

کد مطلب 4488110

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