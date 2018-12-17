علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران و برف و برودت هوا طبق تصمیم کمیته هر سه مقطع تحصیلی مناطق ابهر، ایجرود، افشار، انگوران، بزینه رود، زنجان رود، سجا سرود، خدابنده، خرمدره، سلطانیه و ماهنشان شیفت صبح فردا سه شنبه ۲۷ آذر تعطیل است.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان:
برف و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی زنجان را تعطیل کرد
زنجان-مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: مدارس مقطع ابتدایی برخی از شهرستانهای استان در شیفت صبح فردا سه شنبه ۲۷ آذر تعطیل اعلام میشود.
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