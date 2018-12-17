برف و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی زنجان را تعطیل کرد

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران و برف و برودت هوا طبق تصمیم کمیته هر سه مقطع تحصیلی مناطق ابهر، ایجرود، افشار، انگوران، بزینه رود، زنجان رود، سجا سرود، خدابنده، خرمدره، سلطانیه و ماه‌نشان شیفت صبح فردا سه شنبه ۲۷ آذر تعطیل است.