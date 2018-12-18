به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خبرگزاری آسوشیتدپرس از انتخابهای دو تن از نویسندگان بخش سینمایی خود به نامهای جیک کویل و لینسی باهر به عنوان بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۸ از دیدگاه آسوشیتدپرس نام برده است، در این جا به این فهرست نگاهی میاندازیم.
از نکات این فهرست میتوان به حضور فیلمهای «زندگی خصوصی»، «تصنیف باستر اسکراگز»، «جنگ سرد» و «سوگلی» در هر دو فهرست اشاره کرد.
فهرست ۱۰ فیلم برتر سال از دیدگاه جیک کویل:
۱- «سوختن/Burning»
۲- «زندگی خصوصی/Private Life»
۳- «اولین اصلاح شده/First Reformed»
۴- «دزدان فروشگاه/Shoplifters»
۵- «تصنیف باستر اسکراگز/The Ballad of Buster Scruggs»
۶- «جنگ سرد/Cold War»
۷- «سوارکار/The Rider»
۸- «پدینگتون ۲/Paddington ۲»
۹- «سوگلی/The Favourite»
۱۰- «ساما/Zama»
با احترام به فیلمهای «تو واقعا هرگز اینجا نبودی»، «نفرتی که تو میکاری»، «کلاس هشتم»، «پلنگ سیاه»، «مراقب فاصله بودن»، «ببخشید مزاحم شدم»، «رُما»، «فریسولو»، «از دختران حمایت کنید» و «بگذار آفتاب به داخل بتابد»
فهرست ۱۰ فیلم برتر سال از دیدگاه لیندسی باهر
۱- «جنگ سرد/Cold War»
۲- «تو هرگز نمی توانی مرا ببخشی؟/Can You Ever Forgive Me?»
۳- «رُما/Roma»
۴- «حیات وحش/Wildlife»
۵- «بلکککلنزمن/BlacKkKlansman»
۶- «ستاره ای متولد می شود/A Star Is Born»
۷- «زندگی خصوصی/Private Life»
۸- «سوگلی/The Favourite»
۹- «ژولیت، برهنه/ Juliet, Naked»
۱۰- «تصنیف باستر اسکراگز/The Ballad of Buster Scruggs»
با احترام به فیلمهای «اولین اصلاح شده»، «سوختن»، «هیچ ردی باقی نگذار»، «اگر خیابان بیل زبان داشت»، «یک لطف ساده» و «مراقب فاصله بودن».
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