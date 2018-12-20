٨ اثر برتر سیزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، رشید محمودی اظهارداشت: سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر توسط اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و انستیتو بین المللی تئاتر در ١١ بخش از ٢٢ بهمن تا چهارم اسفند امسال برگزار می شود.

وی ادامه داد: هیئت انتخاب بخش تئاتر خیابانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، شامل مهرداد رایانی مخصوص، مرتضی وکیلیان، علی ظفر قهرمانی پس از ارزیابی آثار متقاضی حضور در این بخش، ٢٢ اثر را برای حضور در این بخش معرفی کرد که از بین آثار معرفی شده، هشت اثر سیزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز به چشم می خورد.

محمودی همچنین گفت: نمایش های «بیگانگی» به کارگردانی غنچه شکوهیان از آمل، «تیک تاک» به کارگردانی نازیلا امینی از بوکان، «چمدان» به کارگردانی مختار محمدی از مریوان، «داول کشی» به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه، «دایره، مربع، مستطیل» به کارگردانی افشین خدری از سنندج، «درباره ی یک توپ» به کارگردانی موسی هدایتی از قروه، «دعای آفتاب» به کارگردانی علی صادق حسنی از لاهیجان،«سال به سال» به کارگردانی سوران حسینی از مریوان،برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان هستند که به بخش تئاتر خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

رئیس اداره امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از معرفی یک اثر برگزیده ی جشنواره ی تئاتر شهروند سقز نیز در جشنواره تئاتر فجر خبر داد و افزود: نمایش «کالبد شکافی یک اتفاق» به کارگردانی مهدی حبیبی از کرج نیز برگزیده ی جشنواره ی تئاتر شهروند سقز است که به بخش تئاتر خیابانی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شده است.

وی اذعان کرد: بر اساس فراخوان جشنواره از بین اثار معرفی شده، نمایش های منتخب برای حضور در مسابقه تئاتر خیابانی معرفی و اعلام خواهد شد.

محمودی خاطر نشان کرد: سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند از ٢٢ بهمن تا ٤ اسفند ماه برگزار خواهد شد.