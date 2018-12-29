اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه «ایران یک» جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گروه انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه ای ایران (یک) سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر متشکل از نسیم ادبی، کیومرث مرادی و محمد مساوات با توجه به آثار متقاضی ثبت نام شده در این بخش، ۲۲ اثر را شایسته راهیابی به مرحله نهایی دانسته اند.

بر اساس فراخوان این دوره بخش مسابقه ایران (یک) ویژه هنرمندان خلاقی طراحی شده که تاکنون فرصت و مجال کمتری برای معرفی آثارشان داشته اند. دبیرخانه دوره سی و هفتم فجر در این بخش برای پایان نامه های دانشجویان تئاتر و برگزیدگان تئاتر دانشگاهی امکان ویژه ای قایل شده تا این هنرمندان بتوانند آثارشان را بدون داشتن اجرای عمومی شرکت دهند. داشتن اجرای عمومی در بازه زمانی تعریف شده برای بقیه هنرمندان الزامی ست.

اسامی ۲۲ نمایش راه یافته به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:

۱- از خط زرد فاصله بگیرید به کارگردانی رضا رشادت از تهران

۲- آقا محمدخان به کارگردانی نوید معمار از تهران

۳- آنشرلی با موهای خیلی قرمز به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور دهکردی از شهرکرد چهارمحال بختیاری

۴- اهالی هوا به کارگردانی دایانا (مریم) فتحی رسگانی از تهران

۵- جعبه به کارگردانی علیرضا وحدی از رشت گیلان

۶- راز بقا به کارگردانی سید صالح علوی زاده از تهران

۷- سردسیر به کارگردانی مصطفی ابهری مارشک از مشهد خراسان رضوی

۸- سرزمین های شمالی به کارگردانی شیما عرب از تهران

۹- فرایند به کارگردانی علی کرسی زر از تهران

۱۰- فیل در تاریکی به کارگردانی مهرداد مصطفوی از تهران

۱۱- قضیه به کارگردانی سجاد امیر مجاهدی از تهران

۱۲- لانچر۵ به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران

۱۳- لنگ ظهر به کارگردانی رسول کاهانی از تهران

۱۴- ما داریم از این خونه می ریم به کارگردانی حسین اکبرپور از مشهد

۱۵- مده آ به کارگردانی ندا قاسمیان از تهران

۱۶- مرد شده به کارگردانی آسو بهاری از تهران

۱۷- مرگ و دوشیزه به کارگردانی سینا راستگو از تهران

۱۸- مقدس به کارگردانی سعدی محمدی عبد از تهران

۱۹- ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر به کارگردانی سعیده آجربندیان از تهران

۲۰- نقاشی اشر به کارگردانی فریبرز کریمی از تهران

۲۱- هار به کارگردانی حسین پوریانی فر از تهران

۲۲- وُیتسک به کارگردانی سینا احمدی از تهران

همچنین به اسامی اعلام شده سهمیه آثار مهمان و استانی افزوده خواهد شد.

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.