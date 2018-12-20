مشکل امروز کشور ایجاد ۲ قطبی های مصنوعی بلاوجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر پنجشنبه در مراسم یادبود مرحوم آیت الله حائری افزود: آیت الله حائری حکیم بود به معنای واقعی کلمه و نگاه جامعی به مباحث مختلف داشت.

وی ادامه داد: مرحوم آیت الله حائری همواره به دنبال وحدت و اتحاد بود و هیچگاه گرفتار مباحث دوقطبی نشد هرچند که همواره گروهی به دنبال اتهام زدن بودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مشکلی که امروز در حوزه سیاست وجود دارد ایجاد دو قطبی های مصنوعی بلاوجه است.

ضرغامی ادامه داد: هرکس احساس آزاد اندیشی کند انواع اتهامات را درباره او مطرح می کنند و در نهایت صفت ضد انقلاب می گیرد و آیت الله حائری شیرازی که نه چپ بود و نه راست برای ما الگو هستند.

وی یادآور شد: حلالیت طلبیدن آیت الله حائری از رئیس دولت اصلاحات نشان از این داشت که آیت الله حائری خود را مکلف به این کار دانست در حالیکه سخن پراکنی باعث برخی برداشت ها شده بود.

رئیس سابق رسانه ملی ادامه داد: باید برای برخی دوستان ۲ واحد ادبیات بگذارند که اگر کسی به شوخی حرفی زد برایش حکم صادر نکنند زیرا گاهی افرادی را به جرم برخی تشبیهات مورد دار یا استعاره احضار می کنند.

ضرغامی ادامه داد: توان نداشتیم که افرادی مانند آیت الله حائری بیشتر تربیت شوند که اگر قرار است گروهی جوان مرید کسی شوند آنها را حکیمانه راهنمایی کنند.

ضرغامی یادآور شد: در سیاست همه چیزی وجود دارد و در این مورد کوتاهی کردیم که جوانان به دنبال مرید شدن افراد نا آگاه بروند.