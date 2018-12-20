رئیس سازمان تامین اجتماعی قربانی ضعف زیرساخت در گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: مدیران استانی باید در شرایط سخت دستگاه‌های مربوطه را مدیریت کنند و این هنر مدیریت است.

وی با اشاره به حادثه تصادف رئیس تامین اجتماعی کشور در جاده کردکوی – گرگان، تصریح کرد: این مسئول قربانی ضعف زیرساخت‌های گلستان شد و همین نبود دوبرگردان در این مسیر نشان دهنده ضعیف بودن زیرساخت‌های استان است.

قره خانی افزود: در استان دوربرگردان‌های نوک منقاری خلق کرده‌ایم که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این مشکلات باید حل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی با بیان اینکه گلستان در حوزه آب شرب مشکلات فراوانی دارد، اظهار کرد: ۱۴ حلقه چاه برای تامین آب شرب در استان حفر شده که ضعیف شدن سفره‌های زیرزمینی را به دنبال داشته و این فشارها بیشتر روی شهرستان علی آباد کتول بوده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلنگ زنی پروژه جزیره آشوراده گفت: تمام تلاش ما این است تا این فعالیت عمرانی به سرعت انجام شود تا امید مردم استمرار داشته باشد و باید با استقرار در این جزیره کار را آغاز کرد.

قره خانی در پایان گفت: دیدن تابلوی منابع طبیعی سمنان در گلستان موجب رنجش ما شده و به مدیریت استان خدشه وارد کرده است.