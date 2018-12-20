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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس:

رئیس سازمان تامین اجتماعی قربانی ضعف زیرساخت در گلستان شد

رئیس سازمان تامین اجتماعی قربانی ضعف زیرساخت در گلستان شد

گرگان - نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: در حادثه تصادف رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در گلستان، این مسئول قربانی ضعف زیرساخت در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: مدیران استانی باید در شرایط سخت دستگاه‌های مربوطه را مدیریت کنند و این هنر مدیریت است.

وی با اشاره به حادثه تصادف رئیس تامین اجتماعی کشور در جاده کردکوی – گرگان، تصریح کرد: این مسئول قربانی ضعف زیرساخت‌های گلستان شد و همین نبود دوبرگردان در این مسیر نشان دهنده ضعیف بودن زیرساخت‌های استان است.

قره خانی افزود: در استان دوربرگردان‌های نوک منقاری خلق کرده‌ایم که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این مشکلات باید حل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی با بیان اینکه گلستان در حوزه آب شرب مشکلات فراوانی دارد، اظهار کرد: ۱۴ حلقه چاه برای تامین آب شرب در استان حفر شده که ضعیف شدن سفره‌های زیرزمینی را به دنبال داشته و این فشارها بیشتر روی شهرستان علی آباد کتول بوده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلنگ زنی پروژه جزیره آشوراده گفت: تمام تلاش ما این است تا این فعالیت عمرانی به سرعت انجام شود تا امید مردم استمرار داشته باشد و باید با استقرار در این جزیره کار را آغاز کرد.

قره خانی در پایان گفت: دیدن تابلوی منابع طبیعی سمنان در گلستان موجب رنجش ما شده و به مدیریت استان خدشه وارد کرده است.

کد مطلب 4490580

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