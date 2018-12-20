به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ رضا فریبا افزود: معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، به عنوان محور اصلی در زنجیره تامین رده های ستادی و استانی همواره سعی دارد در حوزه های تخصصی آمادی و تامین تجهیزات بیشترین حمایت های مادی و معنوی را نسبت به فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی متمرکز کند، زیرا بر این باوریم که انجام هر امری، اگر با پشتوانه پژوهش و تحقیق همراه باشد ضریب خطا کاهش یافته و مسیر حرکت هموارتر می شود.

وی ادامه داد: نمود بارز این تفکر، انجام فعالیت های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی توسط مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا طی سال های اخیر است. این مرکز با برقراری تعامل با دیگر رده های آمادی سایر نیروهای مسلح، استفاده از استعدادها و امکانات موجود، نسبت به حل مشکلات و چالش های حوزه تخصصی گام برداشته و هرساله در قالب اولویت های پژوهشی و جذب محققان درون و برون سازمانی، نسبت به بررسی و شناخت زمینه های ایجاد چالش و ارائه راهکارهای علمی اقدام می کند.

جانشین معاونت آماد و پشتیبانی ناجا بیان کرد: برگزاری مرتب جلسات شورای پژوهشی، نشست های تخصصی و هم اندیشی های مرتبط با ماموریت های آمادی، تشکیل میز گردهای اندیشه ورزی؛ چاپ و نشر فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد؛ حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، جذب و به کارگیری نخبگان و مشمولان احتساب خدمت و شرکت در نمایشگاه های معتبر، گوشه ای از اقدامات این معاونت در راستای تحقیق شعار "پژوهش محوری" می باشد.

این مقام انتظامی از تامین نیازهای تجهیزاتی و ماموریتی ناجا بر مبنای" پژوهش محوری" خبر داد و خاطر نشان کرد: معاونت آماد و پشتیبانی ناجا طی سال جاری، در حوزه تحقیقات صنعتی و غیر صنعتی، نوآوری های چشمگیری داشته و نمونه هایی از آن در نمایشگاه های مختلف عرضه شده که مورد استقبال فرماندهان، مسئولان عالی رتبه ناجا و نیروهای مسلح قرار گرفته است.

سرهنگ فریبا در پایان، ضمن عرض تبریک به تمامی تلاشگران عرصه تحقیق و پژوهش گفت:امیدواریم در سایه الطاف امام عصر (عج)، رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و هیئت رئیسه ناجا به سوی سازمانی پویا حرکت نموده و روز به روز شاهد رشد و بالندگی رده های ناجا، در انجام ماموریت های محوله و بهره گیری از علوم نو و ایده های خلاقانه باشیم.