پاسخی محکم به ادامه شیطنت کشورهای منطقه خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری استان و فعالان اقتصادی بیان داشت: شرایط کنونی کشور عادی نیست و باید با هم کار و فکر کنیم. مسئولان باید شنونده باشند و مردم هم شرایط کشور را درک کنند. مسئولان و مدیران استانی برای شنیدن حرف مردم و بخش خصوصی وقت بگذارند و بدون شنیدن نظر مردم تصمیم نگیرند.

وی عنوان کرد: رهبر انقلاب اسلامی بدرستی بر روی آبادانی سواحل مکران تاکید دارند و از روز گذشته بازدید از این مناطق در برنامه داشتم و آینده جاسک بر روی آینده هرمزگان و کل کشور اثرگذار است. کشورمان به دلیل تصمیمات و ادوار گذشته از دریا دور بوده و قدری از توسعه دریا غافل بوده ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد امحال وام کشاورزان بیان داشت: قبول دارم که بانکها ابهاماتی ایجاد کردند که در مجلس این قانون اصلاح شد و در شورای نگهبان است تا پس از تایید قابلیت اجرایی پیدا کند. بانکها باید سود ساده بگیرند چرا سود مرکب می گیرند.

وی افزود: اینکه درآمد گمرکات و بنادر در استانها هزینه شود منطقی نیست زیرا زمانیکه می گوییم بودجه بدون نفت همین است که از محل درآمدها و مالیات هزینه های اداره کشور تامین شود. اگر سقفی برای منابع گمرکات و بنادر در هر استان گذاشتیم و بیشتر از این درآمد کسب شود در خود استان هزینه شود ایده خوبی است و می توانم این ایده را در مجلس پیگیر باشم.

لاریجانی خطاب به استاندار هرمزگان گفت: همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان هرمزگان با دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شود و زمینه های سرمایه گذاری استان معرفی شود. اطلاع رسانی در حوزه جذب سرمایه گذاری افزایش یابد. همین عدم شناخت سرمایه گذاران مشکل ایجاد کرده است.

وی در مورد مشکلات ارزی سرمایه گذاران حوزه آب شیرین کن ها ابرازداشت: بخشی از مشکلات ارزی را حل خواهیم کرد. شرایط کشور اجازه نمی دهد که یارانه آب را حذف کنیم. قیمت بنزین در کشورهای همسایه عربی ۵۶ سنت است و در ترکیه ۱.۲ دهم دلار است اما در کشور بنزین ۱۰۰۰ تومان است یک یارانه مفصلی در این حوزه است. می دانیم یارانه ها مخل تولید است اما نمی توانیم یارانه برق، آب و سوخت را به دلیل پایین بودن سطح درآمدی مردم را برداریم و مردم مضطرب خواهند شد.

وی با بیان اینکه پلکانی شدن قیمت برق را دنبال می کنیم عنوان کرد: توصیه نمی کنم الان یارانه ها را حذف کنیم. با تلاش زیادی این شرایط در حوزه ارز آرام شده است.

لاریجانی اظهارداشت: باید قبول کنیم کهدر شرایط تحریمی که آمریکایی ها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و ناامیدی را در دل مردم پمپاژ کرده اند و مسئله آفرینی در حوزه امنیتی و همه جور فنی را به کار می برند. باید طوری با مردم صحبت و همفکری کرد که هم اعتماد آنها وجود داشته باشد و بدانند که همه خواسته ها را نمی توانیم برآورده کنیم.

وی تصریح کرد: خواسته ها را در حد معقول برآورده خواهیم کرد. اما ملاحظاتی داریم و خبر دارید در ماههای اخیر در حوزه ارز چه اتفاقاتی رخ داد. همه چیز به موضوع تورم ارتباط نداشت در قانون مجلس نگفتیم ارز را فیکس کنید، شناور مدیریت شده متناسب با تورم از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا قیمت ارز منطقی شود. این را قبول دارم که دولت در این زمینه درست عمل نکرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تشنجی که در قیمت ارز بوجود آوردند به خاطر عملیات های روانی دشمنان بود. عده ای ابزار این آشوب در کشور بودند و یک شرایط بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. با تدبیر رهبری جلسه ای با حضور سران سه قوه برگزار شد و راهکارهایی ارائه شد و قیمت ارز از ۲۰ هزار تومان به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است و هنوز برای کاهش تلاش داریم.

به گفته وی، اگر قیمت ارز شتابان بود صنعتگران و تولیدکنندگان نمی توانستند کار کنند. قبول دارم که مشکل صنعتگران فقط مسئله ارز نیست اما یکی از موضوعاتی که می توانست به بدنه تولید لرزه بیاندازد حوزه ارزی بود. در سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه مخفی می دهیم که دو برابر بودجه کشور است.

لاریجانی تصریح کرد: در شرایط فعلی وضعیت کشور دشمنان نیاتی برای نابسامانی در کشور داشتند اما خودشان متوجه شدند که این قدرت را ندارند. برخی از کشورهای منطقه هم سر و صداهایی به راه می انداختند که نباید توجهی کرد. ایران کشور مهمی است و انقلاب اسلامی هم به نسل جوان آموخته که باید مستقل فکر کنند. داشتن این نظام مردمی که مسئولان با انتخاب مردم هستند با ارزش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهای امیر نشینی هستند که دیگران برایشان تصمیم گیری می کنند اصلا قابل قیاس با ملت متمول ایران نیستند. می دانند با یک ملت غیور و شجاع و بصیر مواجه هستند. اما شیطنت هایی در حوزه های اقتصادی و بعضی هم ایضاهای امنیتی است که می خواهند مسئله آفرینی کنند اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از قدرت برخوردار است و هوشیاری در مسئولان وجود دارد که این مسائل را رصد می کنند.

وی تصریح کرد: اگر این کشورهای منطقه بخواهند بیش از این جسارت کنند به شکل دیگری با انها حرف خواهیم زد ولی حالا با حوصله با آنها گفتگو می کنیم و نمی خواهیم با همسایگان با اوقات تلخی رفتار کنیم ولی امور حدی دارد و تردیدی ندارم با تدابیری که در نظام جمهوری اسلامی این مسیر را باز خواهد کرد و آنها به خواسته هایشان نخواهند رسید منتهی باید وفاق در داخل کشور حفظ شود.

لاریجانی ابرازداشت: وفاق یک مسئله مهم در کشور است. در برخی مواقع اختلاف سلیقه هایی وجود دارد که فردی است و این نباید مسئله اصلی کشور شود. کشوری که در راس آن یک رهبر حکیم، متدین و اهل معنا به عنوان ولی فقیه وجود دارد بن بستی در امور آن وجود ندارد ایشان تدبیر خواهند کرد همانگونه که در گذشته از شرایط سخت تر از این را هم عبور کرده ایم. اما اختلافاتی که در داخل کشور بوجود می آید باعث می شود تدابیری که برای کشور راهگشا است زمین بماند.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، بنابراین در سطح ملی و داخلی باید توجه داشت قدم ها را باید با اصول و تدبیر برداشت و به مسائل مهم و اصلی زندگی مردم بپردازیم و از مسائل فرعی و اختلافات سیاسی و فکری پرهیز کنیم.

وی تاکید کرد: باید به همدیگر اعتماد داشته باشیم. آنهایی که این ور میز نشسته اند با رای مردم آمده اند و مسئول پیگیری مسائل مردم هستند. حتی افرادی که این ور میز نشسته اند باید شنونده دردهای مردم باشند و آنها را درک کنند و پیگیر باشند.

لاریجانی عنوان کرد: مشکلات امروز کشور توسط همین افراد مرموز در دنیا ایجاد شده است در مورد مسائل هسته ای در داخل کشور به تفاهم رسیدیم و دو سال مذاکره کردیم و به عهدمان پایبند بودیم. آنهایی که امروز می گوید وضعیت کشور خراب شده است زیر پیمان زدند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در مورد بودجه بندی در حوزه اشتغال و حمایت از تولید تدابیری را به دولت و مجلس ابلاغ کردند.