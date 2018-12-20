ساز ورزش در توسعه گردشگری به صدا درآید/ ورزش زبان گویای ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان تصریح کرد: یکی از بهترین قابلیت‌های استان اردبیل برای جلب مسافران و گردشگران، بهره‌مندی از آب و هوای خاص و جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی کم‌نظیر بوده و برای معرفی چنین ذخایری باید از تمامی ابزار موجود بهره گرفت.

وی افزود: استان اردبیل علاوه بر برخورداری از ذخایر ارزشمند ورزشی، با بهره‌مندی از منابع غنی تاریخی و فرهنگی از تمامی موارد مثبت و جذابی که باعث جذب گردشگران شود برخوردار است و تنها کافی است که این استان به شکل مناسبی در بین مردم معرفی شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه ورزش به عنوان زبان گویای ملت بهترین پیام‌آور صلح و دوستی در جهان است، توضیح داد: حضور مناسب تماشاگران اردبیلی در میادین ورزشی و میهمان‌نوازی آنان از فرهنگ غنی موجود در منطقه خبر می‌دهد و این خود بهترین معرف برای استان خواهد بود.

بهنام‌جو اضافه کرد: اردبیل با وجود ورزشکاران پرآوازه و بزرگی همچون علی اشکانی، احد پازاج، سعید محمدپور، سعید علی حسینی، علی دایی، حسین رضازاده و صدها چهره شاخص علمی، فرهنگی و ورزشی که باعث افتخارآفرینی برای کشور مقدسمان شدند، خاستگاه بزرگمردانی از جنس تلاش و علم و فرهنگ و هنر است.

وی ادامه داد: حضور ورزشکارانی از شش کشور جهان در اردبیل و تعامل مطلوب اتحادیه جهانی و وزارت ورزش برای برگزاری باشکوه این مسابقات ارزشمند بوده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم زمینه برگزاری دیگر رویدادهای مهم ورزشی نیز در استان فراهم شود.