اولین سد زیر زمینی خراسان رضوی در کلات در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود روشندل بعدازظهر پنج شنبه در جلسه بررسی طرح های آبخیز داری خراسان رضوی اظهار کرد: برنامه استان برای مهارسیلاب‌ها و روان آب‌های مرزی احداث سدهای زیر زمینی است که برای اجرای این سدها بستر سد تا سنگ کف خاکبرداری می‌شود.

وی افزود: اولین سد زیر زمینی در بحث آبخیزداری در شهرستان کلات با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجراست ودر نهایت ۳۵ سد زیرزمینی در استان پیش بینی شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی ادامه داد: اجرای هر هکتار طرح آبخیزداری ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد که در مجموع بودجه زیادی در استان مورد نیاز است اما با همین شرایط اگر در مناطقی که سیل سال گذشته در کلات اتفاق افتاد ۵ میلیارد تومان هزینه می‌شد، می‌توانست از خسارت ۲۰ میلیاردی بر جا مانده جلوگیری کند و برای همیشه از راه افتادن سیل جلوگیری کند.

وی گفت:در خراسان رضوی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین و عرصه وجود دارد که ۸ میلیون هکتار از آن عرصه‌های قابل فعالیت در طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری است که از این مقدار تاکنون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار آن مطالعاتش انجام شده است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن در ۲۵ حوزه آبی در دست اجراست که باز ۱۶۰ هزار هکتار از این یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به اتمام رسیده و کاملاً بهره برداری شده است.

روشندل تاکید کرد: بیش از ۵۰۰ مورد بند خاکی در استان اجرا کردیم که با عملکردی که این پروژه‌ها داشته در هر سال ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به ذخیره سفره‌های زیرزمینی تزریق شده است. این در حالی است که با اجرای پروژه‌های در دست اقدام سال جاری ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به این مقدار اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد:در سال جاری با توجه به اهمیت این موضوع، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری کشور در نظر گرفته شد که ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن به خراسان رضوی اختصاص یافته که تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن محقق شده است.