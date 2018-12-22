به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از انجام این تغییرات، کاربران اندرویدی نسخه‌های قدیمی اسنپ در استفاده از نقشه گوگل و جست‌وجوی مبدا یا مقصد موردنظرشان با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

به افرادی که از نسخه‌های قدیمی‌تر از ۳.۶.۱ در اندروید استفاده می‌کنند توصیه می‌شود اپلیکیشن خود را با استفاده از روش‌های زیر در اسرع وقت به‌روزرسانی کنند در غیر این صورت دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود.

نحوه به‌روزرسانی اپلیکیشن اسنپ در سیستم‌عامل اندروید:

به صفحه اسنپ در گوگل‌پلی‌استور مراجعه کنید

به صفحه اسنپ در کافه‌بازار مراجعه کنید

به گزارش روابط عمومی اسنپ، نسخه جدید این اپلیکیشن به زودی با عملکرد بهتر منتشر می‌شود.