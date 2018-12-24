افزایش خودسرانه قیمت گوشت قرمزدراستان ممنوع است/پلمب قصابی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه قصابان از ارائه گوشت قرمز خودداری می کنند و سعی در گران شدن آن دارند اما باید بدانند که این امر خلاف قانون است.

وی بیان داشت: حتی اگر گوشت قرمز در بازار یافت نشود نیز نباید بار دیگر اجازه افزایش خودسرانه قیمت گوشت قرمز به قصابان داده شود و در این راستا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و بازرسان این اداره مسئول هستند.

گوهرگانی اظهار داشت: به پیشنهاد خود قصابان، در مهرماه امسال قیمت گوشت قرمز مشخص شد اما با این وجود که این امر توسط خود قصابان تایید و سپس در ستاد تنظیم بازار استان تصویب شد، این امر اجرایی نشد و قصابان مجدد از این مصوبه سر باز زدند.

وی تصریح کرد: مسئولان متولی اجازه فروش حتی یک ریال بیشتر از قیمت مصوب را ندهند و چنانچه قصابی اقدام به افزایش قیمت کرد بلافاصله متخلف را جریمه و مغازه را تعطیل کنند.

معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان رعایت نکردن قیمت‌ها در بازار را رصد و مطابق قانون عمل کرده و گرانی را کنترل کنید.