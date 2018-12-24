به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی از روند احداث ساختمان پلاسکوی جدید با همراهی محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان از محل پروژه بازدید کردند.

منوچهر خواجه دلویی معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان در این بازدید با اشاره به برخی موانع موجود در راه بازسازی ساختمان پلاسکو تاکید کرد: بنیاد مستضعفان به وعده بازسازی دو ساله ساختمان پس از صدور پروانه وفادار است.

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران نیز در پایان بازدید از پروژه گفت: با گذشت دو سال از حادثه پلاسکو این پروژه باید شرایط متفاوتی می‌داشت پروژه در حد خاکبرداری اولیه انجام شده است. اختلاف نظر بر سر نقشه است و مهمترین مشکل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: امروز تصمیم گرفتیم مبنای تصمیم گیری برای این پروژه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران باشد. شورای عالی شهرسازی روی این مصوبه نظراتی را داشته است که ما درخواست کردیم مبنا همان کمیسیون ماده ۵ باشد و بنیاد مستضعفان براساس مصوبه ماده ۵ نقشه را کامل کند و حداکثر تا دو سال آینده ساختمان تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

رضایی کوچی تاکید کرد: بنیاد مستضعفان قول داده است که پروژه تا مهر سال ۹۹ به پایان برسد و هر مانعی در مسیر اجرای پروژه وجود دارد کمیسیون عمران به عنوان دستگاه ناظر موانع را رفع می کند و از بنیاد خواستیم تمام موانع را به کمیسیون عمران اعلام کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص زمان صدور پروانه پلاسکو گفت: قرار شد پس از ارائه نقشه حداکثر تا ۲ ماه آینده پروانه ساختمان پلاسکو صادر شود.