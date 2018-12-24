به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده، مدیر مسئول و سردبیر سابق موسسه همشهری در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر از همشهری به نکات زیر اشاره کرد:

کسانی که وضعیت همشهری را بررسی کردند، اشرافی به ماهیت چندگانه موسسه همشهری و اختیارات و وظایف آن نداشته‌اند.

همشهری هیچ اقدامی نکرده، مگر مستند آن در اختیارات و وظایف مندرج در اساسنامه و قوانین و مقررات و در چارچوب رسالت کلی این رسانه بوده است.

هر کس که اندک اطلاعاتی از وضعیت همشهری داشته باشد می‎داند که فهرستی که در تحقیق و تفحص آمده، برخی از افتخارات موسسه همشهری در یک دهه گذشته است

البته بسیاری از آمار و ارقام این گزارش اشتباه است

موسسه همشهری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ نه ریالی از عوارض مردم و بودجه شهرداری و نه از یارانه کاغذ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بهره‌ای برده است.

قبل از سال ۸۴ همشهری هرچه درآمد داشت، صرف هزینه‌های جاری می‌شد اما سرمایه و دارایی‌های این موسسه در یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۵، یازده برابر شد!

این معادله را حل کنید: مجموعه‌ای که یک ریال کمک و بودجه عمومی ندارد، وقتی در همه ابعاد اعم از تنوع محصولات، راه‌اندازی سه مجموعه چاپخانه عظیم، ساختمان اصلی، حقوق پرسنل، امکانات رفاهی و ... توسعه و گسترش پیدا می‌کند و در عین حال سرمایه‌گذاری ثابتش هم یازده برابر می‌شود، نمره مدیریتش چند است؟!

شبیه همین بحران اقتصادی امسال در سال ۹۰ و ۹۱ بود و مدیریت وقت توانست به خوبی مدیریت کند و ذخیره کاغذ را به شش ماه برساند

طنز این گزارش آن است که قرارداد خرید کاغذ را در زمره قراردادهای خارج از وظایف این موسسه، فهرست کرده‌اند !

مفهوم ضرر و زیان برای یک موسسه فرهنگی متفاوت است، بخشی از مجلات زکات روزنامه بود! قضاوت جزیره‌ای و سودانگارانه صرف از مجموعه مجلات بدون توجه به رسالت این موسسه، اشتباه است و همین رویکرد اشتباه یک تی‌ان‌تی گذاشت کنار ریشه این درخت تناور و بارور و متاسفانه همه زحمات را به باد داد!

در طرح رتبه‌بندی دولت فعلی، سه سال پیاپی این روزنامه بین همه روزنامه‌ها، رتبه اول را کسب کرد و در افکارسنجی معاونت مطبوعاتی و ایسپا نیز در صدر اقبال مردمی قرار داشت.

قرارداد آگهی‌ها و توزیع همشهری، در اوج رعایت صرفه و صلاح موسسه بود و باعث شد جایگاه ممتاز این رسانه حفظ شود.

۳۴ نفر از کسانی که قرارداد موقت آنها دائمی شد، بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشتند و مابقی هم حداقل بالای پنج سال سابقه داشتند. گویا برخی نسبت به ظلم به کارکنان عادت کردند که حفظ امنیت شغلی کارکنان را جرم مدیران می‌دانند !!

خاک پاشیدن به اقدامات مثبت گذشته، ضعف‌های دوره فعلی را حل نمی‌کند

ما را به سیاست‌زدگی در همشهری متهم می‌کنند در حالی که الان این رسانه، گوشت قربانی نزاع‌های درون یک جریان سیاسی شده است

رویکرد مدیریت گذشته، هرگز حذف سلایق دیگر از تحریریه‌ها نبود ولی حالا شما باید با ذره‌بین، سلیقه متفاوت پیدا کنید!

شوی تحقیق و تفحص دردی را درمان نمی‌کند ولی باشد اصلا خاشقچی را هم ما کشتیم!! ولی شما فکری به حال تن خسته این رسانه رنجور بکنید و از این وضعیت بلاتکلیفی و سوءمدیریت نجاتش دهید!

در دوره گذشته هرگز فشارهای اقتصادی به کارکنان تحمیل نمی‌شد، سود دوماهه مجمع به تاخیر نمی‌افتاد، هدایای انگیزشی حذف نمی‌شد و ...

کارنامه یک دهه همشهری را از منتقدین منصف مدیریت این دهه که اکنون در این موسسه شاغل هستند، باید پرسید!