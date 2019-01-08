مجله مهر - عارف چراغی: در روزهای گذشته خبر تعطیلی و چاپ نشدن ۲ هفته نامه مثلث و صدا منتشر شد. این اولین باری نیست که رسانهای به دلیل مشکلات اقتصادی قادر ادامه فعالیت خود نیست اما تعطیلی این دو نشریه نسبتا قدیمی که یکی به اردوگاه اصولگرایان تعلق داشت و یکی هم اصلاحطلب بود، زنگ خطری برای جامعه مطبوعاتی است.
برخی از اعضای تحریریه هفتهنامه مثلث گفتهاند که ۹ ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند. انتشار مجله صدا نیز در دورهی جدید خود متوقف شده و گفت شده،روندی که در دوره جدید طی شده؛ از نظر اقتصادی پاسخگوی انتظارات سرمایهگذار نبوده و منبع مالی آن قطع شده است.
اما اوضاع نامساعد مالی فقط به این دو نشریه ختم نمی شود. اوضاع بازار کاغذ آن قدر نابسامان شده که مطبوعات دخل و خرجشان با هم نمیخواند. بعضیها تصمیم به کاهش صفحه گرفتهاند، بعضیها صفحات رنگی را با سیاهوسفید عوض کردهاند و بعضیها هم به سختی چاپ میشوند... حتی شنیده شده در یکی از روزهای هفته جاری، روزنامه پرتیراژ جام جم که از زیرمجموعههای سازمان صداوسیما هست هم به علت بدهی به چاپخانه، منتشر نشده است!
پول بدهید؛ نویسنده بشوید!
اما در کنار اوضاع نابسامان وضع نشر در حوزه مطبوعات، توزیع نامناسب و قطرهای یارانه کاغذ نیز باعث شده تا برخی ناشرین کتاب دست به کارهای عجیب و غریب بزنند!
همین چند روز گذشته یک فرم در فضای مجازی منتشر شد که فعالان حوزه کتاب را درگیر خود کرد. درست در زمانیکه بسیاری از مطبوعات با کاهش مخاطب دستوپنجه نرم میکنند، یتوانید دست در جیب مبارک کنید و صاحب کتاب شوید.
مدتی پیش کاربری به نام فرشته تابانیان از لیست کتابهایی خبر داد که آنها را می توان به نام هر شخصی منتشر کرد. او در حساب توییتری خود نوشته است: «از یه شرکت بهم زنگ زدند و گفتند که اگر بخوای کتابهایی ما داریم میتونیم اونها رو به اسم شما چاپ کنیم. بعد از چند پرسش و پاسخ لیستی رو برام فرستادند. به همین سادگی شما میتونید با پرداخت پول نویسنده یک کتاب شوید!»
البته پس از انتشار این لیستها، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این ماجرای عجیب و غریب نوشت که هرچه زودتر موضوع را از اداره کل کتاب پیگیری خواهد کرد.
تفتیش عقاید برای چاپ کتاب!
از سویی دیگر خانم نائله یوسفی شاعر مجموعه شعر کوک هم در صفحه فیسبوک خود درباره فرمی عجیب و غریب از نشر چشمه افشاگری کرد و آن را مصداق تفتیش عقاید خواند.
یوسفی نوشته است: «وقتی کتاب دومم را برای تایید به نشر چشمه فرستادم فایل تفتیش عقاید ارسال کردند.» در این فرم سوالهایی مانند "نظراتان درباره وقایع خاورمیانه چیست؟، آخرین کتابهایی که خواندهاید، در سال ۸۸ چه کردید و... " پرسیده شده بود که مورد نقد این نویسنده جوان قرار گرفته بود.
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