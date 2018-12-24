رقابت هنرمندان ایثارگر حوزه هنری فارس در جشنواره ملی شاهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، اصغر گروسی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: جشنواره هنری شاهد سالانه در رشته های مختلف برگزار می شود و در جشنواره امسال هنرمندان نمایش فارس حضور پر رنگی دارند.

وی افزود: علاوه بر اثر فراموشخانه به نویسندگی اصغر گروسی و کارگردانی سیدحسن حسینی هنرمند شاهد که مورد حمایت حوزه هنری فارس قرار دارد، نمایش هدف مشقی بود به نویسندگی نورالله لک و کارگردانی نسیم (صدیقه ) شکر از شهرستان فسا نیز به این رویداد راه یافته اند.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس ادامه داد: این دو اثر از ۸ تا ۱۳ دی در بخش نمایش خیابانی این جشنواره حضور خواهند داشت و به نمایندگی از خانواده بزرگ هنرمندان ایثارگر فارس به رقابت خواهند پرداخت.

وی در پایان اظهار داشت: حوزه هنری مضمون ایثار و شهادت را به عنوان یکی از مضامین اصلی حوزه نمایش مورد توجه جدی قرار داده و امیدواریم بتوانیم در ادامه راه نیز از هنرمندان توانمند خانواده شاهد به نحو شایسته حمایت کنیم.