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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

اردیبهشت ماه سال آینده؛

همایش نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن برگزار می شود

همایش نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن برگزار می شود

انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز همایش ملی:نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز همایش ملی:نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم ۱۳ اردیبهشت ماه سال آینده (۱۳۹۸)  برگزار می‌شود.

محورهای همایش عبارتند از:

آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی قرآن

بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه‌های قرآنی

بررسی ترجمه سوره‌های قرآنی از لحاظ واژه و ساختار

واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی

بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن از نظر زبان شناختی

ترجمه شناسی قرآن با رویکرد بلاغی

ارزیابی ترجمه کلمات اضداد در قرآن

مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ دی ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ارسال مقالۀ کامل ۵ اسفند خواهد بود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند با شماره ۰۹۱۲۶۶۷۰۶۳۵ تماس بگیرند و مقالات خود را ارسال کنند.

کد مطلب 4493822
سارا فرجی

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