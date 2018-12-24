به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز همایش ملی:نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم ۱۳ اردیبهشت ماه سال آینده (۱۳۹۸) برگزار می‌شود.

محورهای همایش عبارتند از:

آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی قرآن

بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه‌های قرآنی

بررسی ترجمه سوره‌های قرآنی از لحاظ واژه و ساختار

واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی

بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن از نظر زبان شناختی

ترجمه شناسی قرآن با رویکرد بلاغی

ارزیابی ترجمه کلمات اضداد در قرآن

مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ دی ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ارسال مقالۀ کامل ۵ اسفند خواهد بود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند با شماره ۰۹۱۲۶۶۷۰۶۳۵ تماس بگیرند و مقالات خود را ارسال کنند.