به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز همایش ملی:نقد زبانشناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم ۱۳ اردیبهشت ماه سال آینده (۱۳۹۸) برگزار میشود.
محورهای همایش عبارتند از:
آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی قرآن
بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمههای قرآنی
بررسی ترجمه سورههای قرآنی از لحاظ واژه و ساختار
واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی
بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن
ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن از نظر زبان شناختی
ترجمه شناسی قرآن با رویکرد بلاغی
ارزیابی ترجمه کلمات اضداد در قرآن
مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ دی ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ارسال مقالۀ کامل ۵ اسفند خواهد بود.
علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند با شماره ۰۹۱۲۶۶۷۰۶۳۵ تماس بگیرند و مقالات خود را ارسال کنند.
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