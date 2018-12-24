دستگیری باند آدم ربایان در اراک/ کودک ربوده شده نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار داشت:‌ در پی وقوع یک فقره آدم ربایی پسربچه هشت ساله تبعه افغانستان از شهرستان خمینی شهر استان اصفهان، در تحقیقات پلیس سرنخ هایی از انتقال فرد ربوده شده به مکانی نامعلوم در شهرستان اراک به دست آمد.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی افزود: با اعزام تیمی از کارآگاهان پلیس استان اصفهان به استان مرکزی، طی هماهنگی انجام شده با مراجع قضایی، تحقیقات تخصصی برای شناسایی مخفی گاه ربایندگان آغاز شد.

وی تصریح کرد: ربایندگان، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را از خانواده فرد روبوده شده درخواست کرده بودند که سرانجام در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس، در کمتر از ۲۴ ساعت مخفی گاه آنان در یکی از محله های شهر اراک شناسایی شد.

حسینی ادامه داد: در عملیات برنامه ریزی شده، سه متهم اصلی پرونده و پنج نفر از افرادی که در اجرای این نقشه آدم ربایی با آنان همکاری داشتند، دستگیر شدند و پسر بچه هشت ساله نیز که در منزلی مسکونی نگهداری می شد، صحیح و سالم تحویل خانواده اش شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: برخورد قانونی با افراد دستگیر شده، با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار پلیس قرار گرفت.