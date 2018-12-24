درخواست رئیس شورای شهر شیراز برای اخراج اقوام خود از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا دستغیب بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت مسیح تاکید کرد: آموزه های اخلاقی مسیح و نوع تعامل و همراهی این پیام رسان وحی با مردم را باید همواره الگوی رفتاری خود قرار دهیم. گفتمان دینی مسیحیت از یکتاپرستی ابراهیمی نشأت گرفته و اسلام بر آرمان‌های مسیح تاکید فراوان دارد.

وی افزود: پرداختن به گفت و گوهای دینی مبتنی بر یکتاپرستی از منظر جامعه شناختی می تواند به استحکام اجتماعی هر کشوری منجر شود.

رئیس شورای شهر شیراز یادآور شد: زیست تاریخی و مسالمت آمیز توأم با احترام پیروان ۴ دین اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشتی در شیراز نشان می‌دهد که شیراز شهر گفت و گو است و اگر نگوییم این شرایط در شیراز بی نظیر است، اما قطعا در بین کلان شهرهای دنیا کم نظیر است.

دستغیب ادامه داد: از این جهت مدیریت کلان شهر شیراز باید تلاش کند این ساختار اجتماعی گفتمان ساز را با تامین زیرساخت ها و شبکه‌های ارتباطی و اجرای برنامه های گفت و گو محور تقویت کرده و شیراز را با وجود دانشگاه ها و مراکز علمی و حوزوی تاریخی و معتبر به شهری اندیشه ورز و آزاداندیش تبدیل کند.

رئیس شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پخش مطالبی در فضای مجازی توسط یکی از رسانه ها، گفت: اولا خارج از اخلاق رسانه ای بود که کسی را متهم کنید، بدون اینکه از خودش توضیحی بخواهید لذا خودم و دوستان جریان رسانه ای منتقد را به رعایت چارچوب های اخلاقی دعوت می کنم ثانیاً اینجانب به عنوان رییس شورای اسلامی شهر شیراز هیچ گاه برای اقوام، اعضای خانواده و منصوبان فامیلی خود از شهردار شیراز درخواست پست نکرده و حتی متصدی دفتر رییس شورای چهارم را به رغم اصرار برخی دوستان تغییر ندادم و همچنان، امور دفتر رییس دوره پنجم شورای شهر شیراز را تنظیم و هدایت می کند.

دستغیب تاکید کرد: لذا همین جا از شهردار شیراز می‌خواهم هر فردی از اقوام بنده را در جایی منصوب کرده اند، بلافاصله و بدون تعارف برکنار کند.

وی افزود: براساس ماده ۵ آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران، عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، هیچ یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد بنابراین اقدامات اعضای شورای شهر نیز قائل به شخص است مگر تصمیماتی که در صحن علنی گرفته می شود و هرکس باید پاسخگوی وظایف و اقدامات خود باشد.

دستغیب افزود: اینکه برخی رسانه ها مدعی شوند رییس شورا همه کارهای خود را تعطیل کرده که برای خویشاوند فلان عضو شورای شهر پست مدیریتی بگیرد، تهمت و افتراست و قابلیت پی گرد قضائی دارد، از فعالان رسانه‌ای خواهش می کنم حتما قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا را مجدداً مطالعه کرده و با حدود اختیارات رییس و دیگر اعضای شورای شهر آشنا شوند.