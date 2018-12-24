به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله علیرضا اعرافی در جلسه رؤسای کارگروه‌های تخصصی و اجرایی ستاد مرکزی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، گفت: گزارش‌های ارائه شده در این کارگروه فشرده بوده و قطعا بخش زیادی از این گزارش‌ها ارائه نشد.

وی افزود: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را باید گرامی بداریم و در راستای تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم، گام‌های بزرگی برداریم.

امام جمعه قم با بیان اینکه یاد ۹ دی و روز بصیرت و آگاهی را گرامی می‌داریم، خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه امواج انقلاب اسلامی در جهان پخش شده، اما در دوره کنونی با پرسش های نسل جوان مواجه شده‌ایم و این نیز طبیعی بوده و باید در جهت پاسخگویی به این پرسش ها تلاش‌های بزرگی صورت گیرد.

وی یا بیان دلائل ایجاد پرسش برای نسل جوان تأکید کرد: فاصله زمانی و نسلی، درک نکردن قبل از انقلاب و وابستگی کشور به غرب در بین جوانان، وجود مشکلات اقتصادی و کاستی‌های موجود، تحریف‌هایی که در اندیشه امام خمینی(ره) رخ می‌دهد، عدم اطلاع جوانان از اوضاع بین‌المللی و تبلیغات منفی علیه نظام اسلامی، از دیگر دلایل ایجاد پرسش در بین نسل جوان است.

آیت الله اعرافی مطرح کرد: معرفی انقلاب نباید به درون کشور منحصر شود و در این حرکت جامعه بین‌الملل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سه سطح دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

وی با بیان این مطلب که دستاوردهای انقلاب اسلامی در سه سطح طبقه بندی می‌شود، ابراز کرد: نخست دستاوردهای گفتمانی بوده که برای معتقدان پروپا قرص انقلاب اسلامی، مورد اهمیت است؛ سطح دوم دستاوردها عمومی‌تر بوده و دستاوردها در حوزه‌های معرفتی و علمی را شامل می‌شود و در نهایت سطح سوم دستاوردها در بخش سخت‌افزاری همچون فراهم کردن خدمات و امکانات برای مردم بوده که باید به همه این سطوح توجه شود.

مدیر حوزه‌های علمیه اظهار داشت: تبیین انقلاب و دستاوردهای آن، نیاز به یک مهندسی جامع و کلان دارد و اگر این مهندسی نباشد، نمی‌توان نسل جوان را قانع کرد؛ همچنین تبیین این دستاوردها نباید صرفا برای سال جاری دیده شود و باید در قالب برنامه های بلند مدت پیگیری شود.

وی بیان کرد: جامعه از ما تقاضای تطبیق و مقایسه دستاوردهای انقلاب اسلامی را دارد؛ همچنین ما همزمان با تبیین دستاوردها باید به نقاط ضعف هم اشاره کنیم، تا واقعیت را به مردم عرضه نماییم.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما اگر از هنر و ادبیات در تبیین‌هایمان استفاده نکنیم، نمی‌توانیم در این مسیر توفیق خاصی را کسب کنیم و لازم است که همزمان با تولید محتوا، استفاده از شیوه‌های درست هنری را نیز جدی بگیریم.

وی با با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد بین‌المللی ابراز کرد: مقوله بین‌الملل انقلاب اسلامی نیز باید موردتوجه قرار گیرد و امروز خوشبختانه حوزه علمیه و جامعه‌المصطفی(ص) در عرصه بین‌المللی خوش درخشیده‌اند و هزاران نفر از افراد غیر ایرانی در پرتو انقلاب اسلامی با زبان و فرهنگ کشور آشنا شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: علی‌رغم اینکه حوزه علمیه ادعای بدون خطا بودن را ندارد، اما در عین حال مهد رویش انقلاب اسلامی بوده و اگر تحولات و تلاش‌های حوزه علمیه نبود، امروز مشکلات بیشتری را شاهد بودیم.

وی نقش حوزه علمیه در تربیت مدیران کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: حوزه علمیه قم در آستانه ۱۰۰ سالگی قرار داشته و در سال ۱۳۰۰ در سخت ترین شرایط رضاخانی تأسیس شد و امروز حوزه در همه سطوح، ارکان و استوانه اداره کشور را در کنار دانشگاه تربیت می‌کند.

آیت‌الله اعرافی اضافه کرد: در حوزه آموزشی نیز بازسازی و توسعه مرزهای علوم انسانی اسلامی در حوزه طرح‌های مهمی پایه ریزی شده و این طرح‌ها در آینده خود را نشان خواهد دارد.

دستاوردهای حوزه مرهون انقلاب است

وی دستاوردهای پژوهشی حوزه را قابل توجه دانست و یادآور شد: امروز ایجاد ده ها مرکز پژوهشی و تولید سالانه هزاران کتاب فصل مهمی از بخش پژوهشی حوزه علمیه را رقم زده، همچنین بخش اعظمی از فعالیت‌های بین‌المللی در کنار نهادهای بین‌الملل کشور در حوزه علمیه قم در حال انجام است و این بعد و درخشش جهانی در تاریخ حوزه‌های علمیه بی‌سابقه بوده و این دستاوردها مرهون انقلاب اسلامی است.

مدیر حوزه‌های علمیه در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم بی نقص و اشکال هستیم؛ اما دستاوردهای عظیم حوزه در قالب انقلاب، کم نبوده و حتما باید ارتقاء پیدا کند و سعی ما بر پایه ریزی نگاه جامع و کلان است.