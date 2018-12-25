مهوش صبرکن به «آچمز» رسید/ مذاکره با بازیگران جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، حسین آقا هرندی تهیه‌کننده «آچمز» در ارتباط با جدیدترین اتفاقات این مجموعه که به سفارش شبکه سه سیما تهیه‌ می‌شود، گفت: پس از سارا خوئینی‌ها، مهوش صبرکن نیز برای بازی در یکی دیگر از نقش‌های اصلی این مجموعه جلوی دوربین رفت.

وی ادامه داد: در حال مذاکره با ۲ بازیگر زن و مرد دیگر برای بازی در نقش‌های اصلی این مجموعه هستیم تا گروه بازیگران «آچمز» کامل شود.

این مجموعه تلویزیونی که در سی قسمت به نویسندگی سعید فرهادی تولید می‌شود، یک درام با موقعیت‌های شیرین و گاه طنز است. تصویربرداری «آچمز» تا اردیبهشت‌ماه سال آینده در لوکیشن‌های مختلفی در تهران ادامه دارد.

در خلاصه داستان «آچمز» آمده است: مصیب تازه پس از چهل‌ و پنج سال می‌فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده است. برای پیدا کردن گمشده‌ سالیان دور مادرش، راهی تهران می‌شود و اما خودش هم گمشده‌ بزرگ‌تری دارد. عزت و احترام! مجبور است بین این ۲ گمشده یکی را انتخاب کند و همین داستان‌های پیچیده‌ای برایش به وجود می‌آورد که او را تبدیل به انسانی دیگر می‌کند.

در این مجموعه هومن برق‌نورد، امیرحسین رستمی، سید مهرداد ضیایی، مهران رجبی، سارا خوئینی‌ها، بیتا سحرخیز، مهوش صبرکن، پریسا مقتدی، سهند جاهدی، هادی عطایی‌فر، احمدرضا اسعدی، مونا اسکندری و مهوش صبرکن بازی دارند.