تصویربرداری «آچمز» تا اردیبهشت ۹۸ ادامه دارد/ سریالی مفرح داریم

مهرداد خوشبخت کارگردان سریال «آچمز» درباره این مجموعه که این روزها در حال تصویربرداری است به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سریال «آچمز» از اواخر آبان آغاز شد و تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
وی درباره اضافه شدن بازیگران جدید به این پروژه اظهار کرد: فعلا پروژه را با بازیگران فعلی ادامه می دهیم و فکر نمی کنم بازیگر جدیدی به کار اضافه شود.
این کارگردان در پایان سخنانش درباره فضای این سریال عنوان کرد: «آچمز» کمدی نیست اما فضای مفرح و شیرینی دارد که فکر می کنم مخاطب دوست داشته باشد.
«آچمز» یک درام با موقعیتهای طنز است که تا اردیبهشتماه سال آینده تصویربرداری آن در لوکیشنهای مختلفی در شهر تهران ادامه دارد.
در خلاصه داستان مجموعه تلویزیونی «آچمز» آمده است: مصیب پس از چهل و پنج سال میفهمد که تنها فرزند خانواده نبوده است. وی برای پیدا کردن گمشده سالیان دور مادرش، راهی تهران میشود و اما خودش هم گمشده بزرگتری دارد؛ عزت و احترام! مجبور است بین این دو گمشده یکی را انتخاب کند و همین داستانهای پیچیدهای برایش به وجود میآورد که او را تبدیل به انسانی دیگر میکند.
«آچمز» به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیهکنندگی حسین آقاهرندی در ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه سه سیما در حال تولید است.
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