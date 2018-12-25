  1. سیاست
  2. سایر
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

طی اطلاعیه ای اعلام شد؛

پیکر آیت‌الله شاهرودی فردا در مصلای امام(ره) تشییع می‌شود+جزئیات

پیکر آیت‌الله شاهرودی فردا در مصلای امام(ره) تشییع می‌شود+جزئیات

ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی برنامه های وداع، بدرقه و خاکسپاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور اطلاعیه ای، برنامه های وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه برنامه های وداع، بدرقه و خاکسپاری به شرح ذیل است:

- مراسم وداع امت حزب الله: امروز سه شنبه(۴ دیماه) بعد از نماز مغرب در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین

- مراسم اقامه نماز و بدرقه از ساعت ۸ صبح چهارشنبه (۵ دیماه)در مصلی امام خمینی(ره)

- مراسم تشییع و تدفین در قم، عصر روز چهارشنبه (۵ دیماه)از ساعت ۱۴ در محل مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)

از مردم عزیز و قدرشناس برای حضور با شکوه و تاریخ ساز در آیین های تشییع و خاکسپاری آن عالم وارسته و مرجع عالیقدر دعوت به عمل می آید.

کد مطلب 4494862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها