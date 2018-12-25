آیت الله هاشمی شاهرودی عالمی برجسته و مجاهدی انقلابی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال جانسوز حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره)، حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران و جامعه اسلامی را به سوگ نشاند.

آن فقید سعید از نوادر حوزه‌های علمیه بود که از خاندانی بزرگ و با فضیلت و شهیدپرور برخاست و در محضر اساتید بزرگ حوزه کهن نجف و آیت الله العظمی شهید سید محمدباقر صدر (ره) به قله‌های بلند فقاهت و فضیلت دست یازید و مشعل فروزان حوزه های علمیه گشت و شاگردان فراوان تربیت کرد و آثار ماندگار و مهم علمی از خود بجا گذاشت.

آن مرحوم در عرصه اجتماع و سیاست از عالمان برجسته، مجاهد و انقلابی بود که از جوانی تا پایان عمر شریف در مسیر اسلام عزیز، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، مجاهدت و جانفشانی و در مدیریت‌های کلان و راهبردی در قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نقشی برجسته ایفا کرد.

فقدان این استوانه بزرگ انقلاب و حوزه قم را به محضر مبارک حضرت ولی‌الله‌الاعظم «ارواحنافداه»، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی(مدظله)، مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم»، حوزه‌های علمیه بویژه قم و نجف، ملت شریف ایران، امت اسلامی بویژه ملت بزرگ عراق، همه مقلدان و علاقه‌مندان آن مرجع فقید و بویژه بیت شریف و آقازادگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و علو درجات آن چهره تابناک و حشر با اولیاء الهی و اجداد طاهرین و برادران شهیدش را از خداوند منان خواهانم و برای تجلیل از ایشان حوزه‌های علمیه روز چهارشنبه ۵ دیماه تعطیل خواهد بود.

عاش سعیداً و مات سعیداً