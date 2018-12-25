«داماد سیداحمد خاتمی» یا «فامیل محمدباقر نوبخت»؟

مجله مهر: چند روزی می‌شود که درباره انتصاب یکی از نزدیکان آیت‌الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران حرف و حدیث هایی به میان آمده، بعد از ماجرای داماد روحانی و سمت جدیدش در وزارت صنعت به ناگهان ماجرای سمت داماد احمد خاتمی در سازمان برنامه و بودجه رسانه ای شد.

اما تنها چند روز پس از رسانه‌ای شدن این موضوع آقای خاتمی با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که انتصاب داماد او در این سمت به سفارش او نبوده است و در جریان آن نبوده است.

فرید مدرسی روزنامه‌نگار اصلاحطلبی که روابط خوبی با حوزه‌های علمیه دارد دراین باره نوشته است: «آقای احمد خاتمی درباره پُست دامادش توضیحی نوشت؛ چه با او همفکر باشیم و چه نباشیم، قانع‌کننده بود. این جمله او زیبا بود: "از حساسیت جامعه اسلامی بر این امور سپاسگزارم و امیدوارم این روش ادامه یابد."»

با این وجود کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربر حسن آقاجانی نوشته است:

چند روز پس از واکنش‌های منفی به این افشاگری، آیت‌الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در برنامه ۱۰:۱۰ دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرده و در گفتگوی صریح با وحید ایمانی صحبت‌های جدیدی را در این خصوص بازگو کرد. مجری این برنامه در توییتر خود پس از پایان برنامه نوشت: «از آقای خاتمی پرسیدم علت انتصاب داماد شما در سازمان برنامه و بودجه چه بود؟ گفتند: داماد من برادرِ عروسِ اقای نوبخت است و این انتصاب هیچ ارتباطی به من ندارد.»

این توییت و مطرح شدن رابطه فامیلی داماد احمد خاتمی با نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه بیش از هر زمان و هر توضیح دیگری افکار عمومی را درباره امام جمعه موقت تهران قانع کرد.

گفتنی است این مجری صداوسیما ساعاتی پس از انتشار این مطلب به دلایل نامعلومی توییت مورد نظر را از حساب کاربری خود حذف کرده است.