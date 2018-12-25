به گزارش خبرنگار مهر، علی دارینی ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان، با بیان اینکه سامانه «ساماب» ویژه مشترکان آب استان با هدف جلوگیری از سوء استفاده از منابع آبی راه اندازی شده است، تاکید کرد: موضوع صیانت از منابع آب به فرهنگ سازی مطلوب نیازمند است.

وی افزود: برای استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب نیاز به یک برنامه جامع نظارتی و صیانتی داریم و در این راستا می بایست بهره برداری از چاه های فاقد مجوز به صفر برسد.

معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه چاه‌های آب فاقد مجوز سمنان باید مورد نظارت دستگاه‌های نظارتی باشند، گفت: استفاده از ظرفیت جوامع محلی به همراه مسئولان و رسانه.ها در تنویر افکار عمومی در حوزه مصرف آب می تواند گام مؤثری برای رفع معضل کم آبی باشد.

دارینی با بیان اینکه برای تسریع در خدمات رسانی عموم هم استانی ها، سامانه ساماب (سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکان) در استان راه اندازی شده است، بیان کرد: ۴۵۰ نفر از مالکان و کشاورزان روستایی در سامانه موصوف ثبت نام کرده و بدون مراجعه حضوری از خدماتی همچون دریافت کنتور و حق آبه و... بهره مند شده اند.

وی افزود: در راستای مراقبت از منابع آبی همچنین سند ائتلاف ملی طرح نماد در استان سمنان در حال اجرا است.

علیرضا حاجی قاسمی معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به دوره های آموزشی سفیران استانی، افزود در سال جاری تعداد ۲۵۰ کلاس آموزشی ویژه والدین، دانش آموزان و دبیران آموزش و پرورش برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: در سطح استان سمنان در شهرستان سمنان شش مدرسه، گرمسار ۴۶ مدرسه و تمامی مدارس شهرستان مهدیشهر تحت پوشش طرح نماد بوده اند به طوری که در شهرستان منتخب (مهدیشهر) تعداد شش هزار و ۴۰۰ دانش آموز، دو هزار نفر از والدین و ۲۸ سفیر تحت آموزش کامل نماد قرار گرفتند.