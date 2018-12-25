تکمیل پروژه پمپاژ آب احمدغریب نیازمند ۴۰ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از این پروژه در جمع خبرنگاران افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۳ آغاز شده و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان داشت: در سال های گذشته ۴۸ میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافته و در سال جاری نیز ۱۸ میلیارد ریال برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است.

احمدی تصریح کرد: این پروژه آب اراضی سمرون و احمد غریب را به مساحت ۳۰۰ هکتار تامین می کند.

وی افزود: معاون اقتصادی وزیر کشور در سفر خود به استان، از پروژه های ایستگاه پمپاژ آبرسانی دهدشت غربی، کارخانه آجر دهدشت، گاوداری ۵۰۰ راسی شیری، ایستگاه پمپاژ توت نده، پروژه احداث باغات چاه تلخ نیز بازدید می کند.