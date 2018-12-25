۴۰ پروژه جمعیت هلال احمر در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر پیوندی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه امدادی، فرهنگی و ورزشی هلالاحمر رفسنجان اظهار داشت: این پروژه سه هزار و ۲۰۰ مترمربع مرکز امدادی فرهنگی ورزشی است که سالهای سال به دلایلی به اتمام نرسیده بود که اکنون میتواند منشا خیر و برکت باشد و فرصتی باشد نشاط اجتماعی را از این طریق در جامعه گسترش دهیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اینکه یکی از وظایفی که جمعیت هلالاحمر بر اساس اصول هفتگانهای که دارد ایجاد نشاط، امید محبت و صلح و دوستی است، یادآور شد: گسترش چنین فضاهایی کمک میکند که نشاط را در جوانان و همه مردم ایجاد کنیم تا بتوانیم با این طریق به آرمانها و آرزوهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب و همه کسانی که تلاش کردند به ۴۰ سالگی انقلاب برسیم نزدیک شویم.
پیوندی تأکید کرد: رفاقت، دوستی و همدلی و همراهی همه میتواند امید و نشاط ایجاد کند و جمعیت هلال احمر وظیفه خود میداند در همه زمانها در کنار مردم باشد و با تمام قوا و اعتباراتش وسط میدان میآید.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور در ادامه اظهار کرد: امسال هدفی در جمعیت هلال احمر طراحی کردیم که ۴۰ پروژه بزرگ و کوچک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب افتتاح کنیم که امروز کلید شروع این چهل پروژه در رفسنجان عملیاتی شده و تا دههفجر در نقاط مختلف کشور مابقی پروژهها افتتاح میشود.
پیوندی بیان داشت: برای برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب این پروژهها شور وشوقی برای مردم ایجاد میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور با بیان این مطلب که سومین ارگان بعد از آستان قدس و سازمان اوقاف هستیم که وقفیات مردم را به جمعیت واگذار کردند، تصریح کرد: تلاش است که این وقفیات طبق خواسته واقف در جهت رفع مشکلات مردم به کار گرفته شود.
پیوندی ابراز کرد: نیمی از موقوفات هلال احمر در کشور در رفسنجان وجود دارد که اعتبار و افتخار بزرگی برای مردم این شهرستان است و حاکی از روحیه نیکوکاری، نوعدوستی و صلحطلبی است.
وی ادامه داد: در استان کرمان و شهر رفسنجان کارهای بسیار زیادی انجام گرفته اما تا ایدهها و آرمانها فاصله داریم باید بکوشید در تمام قسمتها در حوزه جوانان، داوطلبان و امداد و نجات تلاش و کوشش بیشتری انجام داد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه هیچ نقطه از کشورمان مصون از حوادث طبیعی نیست و زلزله سردسته این حوادث است، تصریح کرد: استان کرمان منطقه زلزلهخیزی است زلزله بم در ۱۵ سال پیش خاطره غمانگیز برای ایران و حتی جهانیان بود که ۳۵ هزار نفر مظلومانه زیر خاک مدفون شدند.
پیوندی تصریح کرد: باید کاری کنیم و آمادگی داشته باشیم که با ناسازگاری طبیعت مقابله کنیم. دوهدف باید دنبال کنیم اول اینکه ما به عنوان جمعیت از لجستیک و اقلام امدادی در خانههای هلال بینیاز شویم و این اقلام را تأمین کنیم چون امدادرسانی باید از پایین به بالا برود از بالا به پایین زمانبر است و نمیتواند لحظات اول به کمک مردم بشتابد و اقلام امدادی باید به اندازه کافی باشد.
وی افزود: اگر پول بسیار زیادی داشته باشیم به همه جا چادر، ماشین امداد و نجات و ...بدهیم نمیتوانیم حوادث را آنگونه که لازم است پوششدهی کنیم بلکه آموزش همگانی باید توسعه یابد تا عموم مردم بتوانند با حوادث به خوبی برخورد کنند تا آسیب کمتری ببینند.
پیوندی ادامه داد: امدادگر ما اگر هم بخواهد به سرعت بیاید حتما زمان و سرعت میخواهد و گاهی امدادرسانی غیرممکن است اما الان که فرصت داریم همه دستگاهها با یک نگاه جدی به آموزش نگاه کنیم و نسبت به آموزش اهتمام بورزیم گسترش آموزش عمومی فصل جدیدی برای تلاش و کوشش ما خواهد بود.
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