  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۳۶

رئیس گروه قرآن وعترت اداره ارشاد خراسان شمالی:

۱۸ اثر نمایشی به جشنواره هنرهای نمایشی قرآن و عترت رسید

۱۸ اثر نمایشی به جشنواره هنرهای نمایشی قرآن و عترت رسید

بجنورد- رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از وصول ١٨ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره هنرهای نمایشی قرآن وعترت این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نودهی اظهار کرد: از تعداد ١٨ اثر ١٦ نمایش خیابانی و دو اثر نمایشنامه نویسی است که از سوی هنرمندان تئاتر خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

نودهی با اعلام ١٦ نمایش خیابانی رسیده به دبیرخانه جشنواره، بیان کرد: از این تعداد ٥ اثر از جاجرم، ٥ اثر از فاروج، ٣ اثر از بجنورد، ٢ اثر از گرمه و یک اثر نیز از مانه و سملقان به این جشنواره ارسال شده است.

وی همچنین درباره دو متن نمایشنامه رسیده به جشنواره، گفت: یک متن نمایشی از بجنورد و یک متن از فاروج رسیده که در این بخش هنرمندان تا ٣٠ دی ماه فرصت دارند تا متون نمایشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه آثار رسیده به جشنواره داوری خواهد شد، تصریح کرد زمان برگزاری اختتامیه جشنواره در بخش نمایش های خیابانی  ١٥ بهمن ماه سال جاری است.

گفتنی است، ١٠ جشنواره فرهنگی و هنری با موضوع قرآن و عترت همزمان با هفته قرآن وعترت در خراسان شمالی برگزار می شود.

همچنین، دستاوردهای جشنواره های قرآن و عترت خراسان شمالی همزمان با هفته قرآن و عترت استان که از ٢٧ بهمن ماه تا دوم اسفندماه برگزار می شود به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 4495646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها