برگزاری مراسم بزرگداشت ۹ دی در مسجد اعظم شهر کبودرآهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قمری نیا صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ۹ دی که با حضور رؤسای ادارات و نهادهای عضو و همچنین با دعوت از مسئول و اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان برگزار شد، گفت: مراسم بزرگداشت ۹ دی به صورت متمرکز در مسجد اعظم شهر کبودرآهنگ برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۹دی روز میثاق دوباره مردم با ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود و باید این روز گرامی داشته شود، گفت: مراسم بزرگداشت ۹ دی باید پرشور و در شان این روز برگزار شود.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ اعزام مبلغ و مبلغه، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و برپایی نمایشگاه های فرهنگی با موضوع ۹ دی را مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام قمری نیا بر حضور حداکثری مسئولین و اقشار مختلف مردم در مراسم ۹ دی شهرستان کبودرآهنگ تآکید کرد و گفت: حماسه ۹ دی یک حرکت عظیم مردمی و مقابله قاطع و کوبنده با کسانی بود که به پایان یافتن نظام جمهوری اسلامی ایران امید بسته بودند.

وی با تاکید بر اینکه ۹ دی ماه روز دفن همه فتنه‌ها و شرارت‌هایی بود که از داخل و خارج آمده بودند تا چهره ما را تیره کنند، گفت: مردم در ۹ دی ۸۸ در یک روز توانستند آمریکا را شکست دهند.