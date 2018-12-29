خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: در حال حاضر دو هفته از مذاکرات صلح یمن در شهر استکهلم پایتخت سوئد سپری می شود؛ جایی که گروه های مقاومت یمن و هیأت نمایندگی از دولت مستعفی این کشور بر روی میز مذاکرات در مقابل یکدیگر نشستند و در نهایت بر سَر برقراری آتش بس در الحدیده و موارد محل اختلاف دیگر، به توافق رسیدند.

این توافق که به نوع خود اولین توافق طرف های درگیر از زمان آغاز تجاوز نظامی سعودی به یمن محسوب می‌شود، بارقه امید را در قلب های مردم این کشور ایجاد کرد و موجب شد تا آنها بیش از پیش به پایان کابوس ویران‌کننده و خانمان‌سوزی که سعودی و متحدانش بر سرشان نازل کردند، امیدوار شوند. با این حال، خیلی زود امید حیات بخش مردم یمن پس از توافق استکهلم به رؤیایی دست نیافتنی برایشان تبدیل شد.

علت تبدیل امید فزاینده مردم یمن به یک رؤیای غیرقابل دسترس به سلسله اقدامات خصمانه رژیم سعودی و متحدان آن باز می گردد که هر چه را که در چنته داشتند برای به شکست کشاندن توافقات سیاسی حاصل شده در مذاکرات صلح استکهلم به کار بستند. سعودی ها حتی حاضر به توقف حملات وحشیانه خود به شهر الحدیده و منازل غیرنظامیان در ساعات اولیه توافق سیاسی، نشدند.

آتش‌بسی که چند ساعت دوام آورد

علیرغم توافق حاصل شده در شهر استکهلم سوئد که همانطور که پیشتر گفته شد یکی از مهمترین بندهای آن برقراری آتش بس در شهر الحدیده بود، اما رژیم سعودی ضمن نقض این اصل مهم، در همان ساعات اولیه اجرایی شدن توافق یعنی بامداد روز سه شنبه هفته گذشته، حملات خود به الحدیده را حتی شدیدتر و دامنه دارتر از گذشته از سرگرفت.

در همین ارتباط، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن صراحتا اعلام کرد که جنگنده های سعودی و متحدان آن در ائتلاف متجاوز عربی در ساعات اولیه آغاز توافق آتش بس، بیش از ۴۰ مرتبه مناطق مختلف یمن از جمله شهر الحدیده را بمباران کردند. همین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح یمن کافی بود تا افکار عمومی نسبت به پایبندی ریاض به تعهدات مُهره‌ها و مزدورانش در مذاکرات استکهلم، تشکیک کرده و دوام توافق سیاسی را در هاله ای از ابهام ببینند.

اکنون که دو هفته از حصول توافق و بیش از ۱۰ روز از اجرایی شدن آن در الحدیده سپری می شود، رژیم سعودی و هم‎‌پیاله‌های آن بیش از ۲۰۰ مرتبه به نقض آتش بس در الحدیده مبادرت ورزیده اند. طبق اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی رژیم سعودی تاکنون ۲۲۳ مرتبه آتش بس در الحدیده را نقض کرده است و این آمار با توجه به تداوم حملات تجاوزکارانه سعودی، رو به فزونی است.

سازمان ملل تنها در نقش نظاره‌گر

از آغاز جنگ ظالمانه علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن در فروردین ماه سال ۹۴ تاکنون، سازمان ملل متحد به هیچ یک از مسئولیت های سازمانی، حقوقی و انسانی خود در قبال یمنی‌ها عمل نکرده است و به نوعی تنها در نقش تماشاچی جنایت های رژیم سعودی و متحدانش علیه غیرنظامیان یمنی ظاهر شده است. این سازمانِ تحت تأثیر نفوذ سیاسی و مالی متحدان فرامنطقه ایِ ریاض در طول این مدت از هیچ یک از ابزارها و ظرفیت هایش جهت متوقف ساختن ماشین کشتار سعودی بهره برداری نکرده است.

اکنون نیز که آتش بس در یمن از روز سه شنبه هفته گذشته به مرحله اجراء درآمده و سعودیها حصول توافق سیاسی را به هیچ انگاشته و آن را آشکارا زیر پای گذاشته اند، همچون گذشته شاهد تداوم نقش منفعلانه سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سازمانِ متولی مسائل حقوق بشری در جهان، هستیم. این اتفاق درحالی رخ می دهد که حتی توافق سیاسی استکهلم در شواری امنیت سازمان ملل متحد نیز به تصویب رسیده است.

این انفعال کُشنده در قبال جنایت هایی که توسط سعودیها و متحدانشان صورت می گیرد، در شرایطی است که حتی در سایه بایکوت رسانه ای واقعیت های میدانی در یمن، گزارش های تکان دهنده و حیرت آوری از وضعیت انسانی در این کشور به گوش می رسد. به عنوان مثال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل موسوم به «یونیسف» با انتشار گزارشی تأکید کرده است: «بیش از ۱۱ میلیون کودک یمنی از کمبود غذا در سایه نبود کمک‌های انسان‌دوستانه رنج می‌برند. هر ۱۰ دقیقه یک کودک در یمن به دلیل بیماری‌هایی که قابل پیشگیری هستند، می‌میرد».

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود می آورد:«۴۰۰ هزار کودک یمنی از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند و برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند. بیش از ۶ هزار کودک از ابتدای جنگ علیه یمن در ۲۰۱۵ میلادی تاکنون کشته یا زخمی شده‌اند. بیش از ۲۰ هزار نفر در الحدیده به آب و غذا و دارو نیاز مبرم دارند». با وجود تمامی این مصائب که ـ البته موارد مذکور تنها قطره ای از دریای جنایت متجاوزان علیه یمنی ها محسوب می شود ـ سازمان ملل باز هم ترجیح می دهد در نقش نظاره گر تحولات یمن، حاضر شود.

مقاومت یمن قدرتمندتر از گذشته

با وجود تمامی آنچه که در خصوص اقدامات ریاض برای زدن تیر خلاص به توافق سیاسی استکهلم گفته شد، اما باید به این مسأله نیز اشاره کرد که گروه های مقاومت یمن و در رأس آنها جنبش «أنصارالله» نه تنها در برابر سریال تجاوزگری نظامی سعودی دست بسته ننشسته اند بلکه قدرتمندتر از گذشته به حملات وحشیانه آنها علیه غیرنظامیان بی دفاع و بی گناه، پاسخ می دهند.

نباید این واقعیت را فراموش کرد که این قدرت نظامی، دفاعی و بازدارندگی مقاومت یمن بود که مزدوران سعودی و مُهره های دست نشانده آنها را به پای میز مذاکرات در استکهلم کشاند. اکنون نیز همین واقعیت (قدرت نظامی و دفاعی مقاومت یمن) دامن گیر متجاوزان و مزدوران سعودی در صحنه نبردهای میدانی شده و خواب را از چشمان آنها ربوده است.

در طول مدت زمانی که از حصول توافق سیاسی در سوئد و برقراری آتش بس در الحدیده سپری می شود و سعودی ها و متحدانشان به صورت مداوم اقدام به نقض این توافق مبادرت ورزیده اند، نیروهای مقاومت یمن نیز ضربات سخت، مهلک و غیرقابل جبرانی را به صفوف آنها تحمیل کرده اند.

به عنوان نمونه، اخیرا یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، تجمع بزرگ مزدوران رژیم سعودی را در یکی از پایگاه‌های نظامی در «الجوف» را هدف قرار داد. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد: یگان پهپادی یمن، تجمع بزرگ مزدوران سعودی را در پایگاه «السویقا» در منطقه «الیتمه» در الجوف هدف قرار داد.

وی همچنین گفت: مزدوران هدف قرار گرفته شده در حال آماده شدن برای انجام عملیاتی جدید و تشدید درگیری‌ها در استان الجوف به نفع ائتلاف سعودی بودند. وی افزود: در این حمله، دهها نفر از نیروهای مذکور کشته و شماری دیگر زخمی شدند و موجی از ترس و وحشت در صفوف نیروهای متجاوز به وجود آمد.

در هر صورت، واقعیت آن است که سعودیها به دلیل عدم تحقق اهدافشان در جریان مذاکرات صلح سوئد، اکنون به همان مسیر سابق خود یعنی کشتار بی رحمانه مردم بی گناه ادامه می دهند؛ حال آنکه خود نیز به خوبی می دانند که قدرت نظامی و دفاعی امروز مقاومت یمن قابل قیاس با آنچه که در اوایل تجاوز نظامی به این کشور، شاهد بودند، نیست.