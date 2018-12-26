آئین رونمایی از کتاب «تحریر الاصول» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «تحریر الاصول» تقریر درس خارج اصول حضرت امام خمینی(ره) توسط آیت الله جوادی آملی، در قم برگزار می گردد.

آیت الله جوادی آملی و حجت الاسلام سید حسن خمینی رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین ارائه مقاله توسط حجت الاسلام احمد مبلغی از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

این مراسم پنجشنبه ۶ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در محل سالن همایش های بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به آدرس قم، ۷۵ متری عمار یاسر، نبش خیابان شهید قدوسی، برگزار خواهد شد.