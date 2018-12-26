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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

محمد مرسی و حسنی مبارک برای نخستین بار رو در روی هم قرار می‌گیرند

محمد مرسی و حسنی مبارک برای نخستین بار رو در روی هم قرار می‌گیرند

دادگاه جنایی مصر مقرر کرد که به شهادت رئیس جمهور اسبق مصر در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق این کشور گوش فرا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وئام، دادگاه جنایی مصر امروز مقرر کرد که شهادت حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر در جلسه محاکمه مجدد محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور و دیگر در خصوص پرونده حمله به زندانها در زمان انقلاب ۲۵ ژانویه بررسی شود.

این نخستین باری است که حسنی مبارک و محمد مرسی بعد از حوادث سالهای گذشته مصر رو در روی یکدیگر می ایستند.

فرید الدیب وکیل حسنی مبارک پیشتر برای حضور در جلسه محاکمه مرسی خود را به این دادگاه رسانده است.

قرار است در این جلسه تعدادی از رهبران اخوان المسلمین نیز محاکمه شوند. پیشتر نیز در ماه دسامبر قرار بود مبارک شهادت خود را ارائه دهد اما در دادگاه حاضر نشد.

کد مطلب 4496323

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