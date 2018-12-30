تخصیص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی برای راه آهن شیراز-بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل پایین بودن بهره وری شبکه ریلی کشور که سبب شده تا ۷۰ درصد بار بر روی تنها ۳۰ درصد شبکه راه آهن جابه جا شود، عدم اتصال شبکه ریلی به چشمه های بار، بنادر و مرزهاست.

به عنوان نمونه خط آهن اصفهان ـ شیراز که در دولت نهم احداث شد، به دلیل آنکه در فاصله شیراز به استان بوشهر - به خصوص دو بندر پرتردد کشور در این استان یعنی بنادر بوشهر و عسلویه- ناقص باقی مانده است، سبب شده تا این سرمایه ملی با حداقل بهره وری و عمدتا برای انتقال مسافر مورد استفاده قرار گیرد. حال آنکه بیشترین میزان سوددهی حمل و نقل ریلی، در بخش بار به خصوص بار ترانزیتی است.

احیای مسیر دریایی ترانزیتی بوشهر-دوحه با تکمیل راه آهن شیراز-بوشهر

از سوی دیگر عدم اتصال این خط آهن به بنادر بوشهر و عسلویه سبب شده تا بندر بوشهر عملا به فراموشی سپرده شود؛ حال آنکه بندر بوشهر به عنوان نزدیکترین بندر کشور به بندر دوحه (پایتخت قطر) می تواند بار ترانزیتی زیادی را از ایران و ترکیه به قطر حمل کند.

همچنین بندر عسلویه به عنوان اصلی ترین بندر دارای تجهیزات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در کشور با احداث خط آهن شیراز-بوشهر و سپس کشیده شدن آن از بوشهر تا عسلویه، به بندر ترانزیتی کالاهای نفتی کشورهای همسایه به خصوص عراق تبدیل شود.

خط آهن شیراز-بوشهر احداث آن از سال ۸۶ آغاز شده بود، به دلیل اهمیت آن برای وزارت نفت قرار بود با استفاده از منابع مالی این وزارت خانه ساخته شود که در دولت های نهم و دهم بخشی از منابع مالی پروژه را وزارت نفت تقبل کرد. اما از سال ۸۹ به بعد وزارت نفت حاضر به پرداخت اعتبارات مورد نیاز نشد و احداث این خط آهن ترانزیتی به عنوان یکی از زیرشاخه های کریدور شمال ـ جنوب و یکی از موارد مورد توافق سه جانبه ایران ـ ترکیه ـ قطر متوقف ماند.

با این حال شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از نیمه دوم سال جاری ازسرگیری ساخت این خط آهن را در دستور کار قرار داده است.

خادمی: پیشرفت ۵۰ درصدی راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه

گفتنی است خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حاشیه بازدیدی که از خط آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه داشت اعلام کرد: میزان پیشرفت فیزیکی این خط به طول ۴۳۹ کیلومتر از شیراز تا بوشهر و ۲۰۵ کیلومتر از کهرم تا عسلویه تا کنون ۵۰ درصد بوده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، زیرساخت های این محور ریلی به گونه ای است که برای قطارهای مسافری سرعت ۱۶۰ و باری ۱۲۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است.

خطیبی: ساخت دو قطعه جدید به طول ۲۲ کیلومتر در خط آهن شیراز-بوشهر فعال شد

د رهمین ارتباط، عباس خطیبی سرپرست معاونت ساخت وتوسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت احداث راه آهن شیراز ـ بوشهر گفت: در راستای اجرای بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه که وزارت راه و شهرسازی را به انجام آن دسته از پروژه های ریلی که به چشمه های بار و مراکز ورود و خروج کالا متصل می شود، مکلف کرده است، قرار شد تا راه آهن شیراز به بندر بوشهر که یکی از مراکز مهم تردد کالا به کشور است، متصل شود .

وی ادامه داد: راه آهن شیراز ـ بوشهر طولی حدود ۴۵۰ کیلومتر دارد که برای احداث این محور ریلی طی سال های ۸۶ تا ۸۹ اقدامات خوبی انجام شد. تأمین بخشی از منابع مالی این خط آهن را وزارت نفت در آن سالها بر عهده گرفت.

این مقام مسئول در شرکت ساخت و توسعه یادآورد شد: با این حال از سال ۸۹ به بعد، شاهد یک دوره رکود در احداث این خط آهن بودیم که با پیگیری های متعدد و در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در بخش ریلی، بار دیگر رویکرد ۱۰۰ درصدی در خصوص لزوم تکمیل خط آهن شیراز ـ بوشهر به وجود آمد.

خطیبی افزود: مجددا از سال جاری و پس از آنکه چند سال اعتبارات این پروژه با محدودیت مواجه بودیم، ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن شیراز ـ اصفهان در نظر گرفته شد. همچنین قریب به ۲۳ میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی از محل بند «ز» قانون بودجه سال ۹۷ به این پروژه تخصیص داده شد.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که شرکت ساخت برای تسریع در روند احداث خط آهن شیراز ـ بوشهر انجام داده است، فعال کردن احداث دو قطعه دیگر از این محور ریلی به طول ۲۲ کیلومتر با رقمی قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان بود که فرآیند مناقصه آن برگزار و پیمانکار انتخاب شد. پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است و در محل اجرای پروژه حاضر شده است. زمین نیز به پیمانکار تحویل داده شده و به زودی عملیات اجرایی پروژه در قطعاتی که اخیرا به مناقصه رفته، آغاز خواهد شد.

سرپرست معاونت ساخت وتوسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: پیش بینی می کنیم در قانون بودجه سال آتی نیز این پروژه از اعتبار خوبی برخوردار شود.