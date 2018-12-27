باشگاه نوآوری دانشگاه علم و صنعت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آئین افتتاح باشگاه نوآوری نیترو دانشگاه علم وصنعت گفت: افتتاح این باشگاه نوآوری نشانگر آغاز حرکتی جدید در دانشگاه علم و صنعت است.

وی افزود: در گذشته تصورمی شد بخش پژوهش بازدهی مناسبی ندارد اما اکنون این بخش قسمتی پویا از اقتصاد کشور است و رئیس جمهور نیز در کابینه به صورت مرتب بر این موضوع که باید در حوزه پژوهش هزینه کرد، تاکید می کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: استارت آپ ها به جوانان امکان تاثیرگذاری و تغییر محیط اطراف و انجام کارهای بزرگ را می دهند.

جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز در این مراسم گفت: این دانشگاه به عنوان یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور شناخته می شود.

وی از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای راه اندازی باشگاه نوآوری نیترو تقدیر کرد و افزود: با تداوم این حمایت ها ۵ تا ۶ طرح مشابه در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: قول حمایت برای راه اندازی سه مجموعه دیگر نیز توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داده شده و امیدوارم بتوانیم برای تک تک دانشکده های دانشگاه مراکز اختصاصی نوآوری ایجاد کنیم.

ذاکری خاطرنشان کرد: امیدوارم سال آینده ۵ تا ۶ مرکز نوآوری در دانشگاه علم و صنعت ایجاد شود و با حمایت صندوق خطرپذیر این مجموعه ها فعال و از طرح های بیشتری حمایت شود.