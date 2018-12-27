به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وحدت و یکپارچگی مناسبی در استان حکم فرما است و این یک ظرفیت خوب است که باید در راستای ارتقای استان بوشهر مورد استفاده قرار بگیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استاندار بوشهر در این راستا تلاش بسیاری برای تعامل و وحدت میان تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها در سطح استان انجام دادند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با تخصیص اعتبار و بودجه مناسب، استان بوشهر در جایگاه دهم در بین استان‌ها قرار دارد و از نظر جمعیت اگر بخواهیم حساب کنیم، استان اول در تخصیص بودجه است نوید بخش پیشرفت و توسعه خوبی است.

خدری با بیان اینکه یک سری موانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: بالاترین و بیشترین ظرفیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر وجود است و باید این ظرفیت و توانایی بالقوه به بالفعل تغییر کند.

وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین نهاد مردم است که در این زمینه خوب عمل نشده است، لازمه آن جذب سرمایه‌گذار و تسهیل مسیر، فراهم کردن زمینه، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران است که باید مدیران و مسئولان به آن توجه ویژه داشته باشند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حوزه شمال استان اقدامات خوبی برای اشتغال زایی مردم انجام نشده است و علیرغم توسعه خوب جنوب استان، شمال استان بحثی برای حضور صنعت انجام نشده است.

وی تاکید کرد: لازم است در آینده نزدیک شاهد این باشیم که منطقه ویژه شمالی مورد استفاده قرار بگیرد، تا بتوانیم به توسعه و رشد همه جانبه استان کمک کنیم. علیرغم وجود صنعت نفت در حوزه شمال استان اما بالاترین نرخ بیکاری در این قسمت وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرید.

خدری افزود: با وجود ظرفیت خوب رودخانه‌ها در شمال استان، می توانیم با طرح های آبخیزداری شرایط این اقلیم را تغییر بدهیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم صبور جزیره خارگ چشم انتظار وعده تسهیل کارت تردد برای ورود و خروج هستند که لازم است مورد توجه ویژه قرار بگیرد.